Daniel Day-Lewis se estrena ‘Anémona’ en el Festival de Cine de Nueva York

Daniel Day-Lewis hizo su gran regreso a la pantalla en «Anémona«Que se estrenó el domingo por la tarde en el Festival de Cine de Nueva York. El ganador del Oscar volvió a actuar después de una ausencia de ocho años para protagonizar el debut como director de su hijo, Ronan.

«Es un privilegio más allá de las palabras estar aquí con todos esta noche», dijo Ronan Day-Lewis, quien coescribió el guión con su padre, dijo la casa llena de Alice Tully Hall del Lincoln Center. «Estoy perdido por las palabras».

Ambientada en el norte de Inglaterra, «Anémona» sigue a Day-Lewis como Ray, un recluso y un ex soldado británico que ha estado viviendo de forma aislada en el bosque durante dos décadas. Su vida se volcó cuando su hermano, retratado por Sean Bean, aparece y lo obliga a enfrentar su misterioso pasado. Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green, que no asistieron al estreno del domingo por la tarde, completaron el elenco.

Ronan Day-Lewis describió una relación de trabajo «muy intuitiva» con su padre. «Cayimos en un ritmo desde el principio», dijo Ronan a Variedad En la alfombra roja. «Fue una verdadera sensación de juego y libertad».

Daniel Day-Lewis se hizo eco de los sentimientos de su hijo, insistiendo en que la colaboración en el set entre los dos era familiar y fácil.

«A lo largo de los años desde que Ronan fue muy, muy pequeño, hemos trabajado en muchas cosas diferentes juntos», dijo Variedad. «Siempre había una gran facilidad en la compañía del otro, y esto fue realmente una extensión de eso. Era solo una caja de juguetes para jugar».

«Anémona» en realidad no es el primer equipo cinematográfico entre Daniel y Ronan, el día más joven que Day-Lewis reveló desde el escenario después de la proyección. Al crecer, Ronan dijo: «Hicimos un comercial falso de Nike protagonizado por mi tortuga de mascotas».

Cuando se trataba de agregar a su dúo, ambos hombres de Day-Lewis acordaron que Bean era la única opción para interpretar al hermano separado de Ray. Antes de filmar, Bean fue invitado por Daniel Day-Lewis a Irlanda, donde los dos se unieron a «Pints ​​of Guinness and Whisky».

«Fue una excelente manera de explorar una situación», dijo Bean. «Nos llevamos muy bien y eso fue crucial para mí entrar en la historia de dos hermanos».

Antes de «Anémona», Daniel Day-Lewis había aparecido por última vez en el drama del período de 2017 de Paul Thomas Anderson «Phantom Thread», por el cual obtuvo su sexta nominación al Oscar. El actor, considerado uno de los mejores de su generación, ha ganado tres premios de la Academia para «My Left Foot» de 1989, «There Will Be Blood» de 2007 y «Lincoln» de 2012.

Decidió regresar a Hollywood esta vez porque quería trabajar con su hijo. «Tenía algo de tristeza residual porque sabía que Ronan iba a hacer películas, y me estaba alejando de eso», él «, él Anteriormente dijo Rolling Stone. «Pensé: ‘¿No sería encantador si pudiéramos hacer algo juntos y encontrar una manera de contenerlo, por lo que no necesariamente tenía que ser algo que requiriera toda la parafernalia de una gran producción?'»

Day-Lewis se había retirado de actuar en el pasado. Después de protagonizar el drama deportivo de 1997 «The Boxer», tomó una ausencia extendida de la pantalla para convertirse en un zapatero en Italia. Regresó en la épica del crimen de Martin Scorsese en 2002 «Gangs of New York» como Bill the Butcher.

«Mirando hacia atrás ahora, habría hecho bien en mantener la boca cerrada, seguro. Parece que un galimatías tan grandioso de la que hablar. Nunca tuve la intención de retirarme, realmente», dijo en la entrevista de Rolling Stone. «Simplemente dejé de hacer ese tipo particular de trabajo para poder hacer otro trabajo. Aparentemente, me han acusado de retirarme dos veces. ¡Nunca quise retirarme de nada! Solo quería trabajar en otra cosa por un tiempo».