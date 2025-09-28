Daniel Day-Lewis regresa a la pantalla grande

En «Anémona«Que marca el regreso de Daniel Day-Lewis a la pantalla grande después su retiro Hace ocho años (no necesita estar avergonzado de renunciar a eso: solo lo coloca en la categoría de estrellas de rock como David Bowie), el legendario actor de 68 años interpreta a un ermitaño grandiado con un buzzcut gris plateado y un bigote de manillar que vive en una cabaña en el bosque en el norte de Inglaterra. El nombre del personaje es Ray, y está cargando un par de grandes secretos, aunque a medida que la película comienza a sombrear en su identidad, se puede pensar que su secreto principal es que en una vida pasada estaba en el centro de una película de arte de los 90 de los 90 producidos por Miramax.

«Anémona» – Llegaremos a ese título en un momento, pero por ahora solo sé que se pronuncia uh-no-uh-nee- No es una película con mucho diálogo, pero con el tiempo Ray se revela en varios monólogos extendidos. El primero de ellos es, simplemente, así que bruto Que no puedes entender lo que estás escuchando. Ray está contando la historia de cómo se vengó del sacerdote que lo molestó cuando estaba creciendo. Ray describe cómo más tarde tuvo un encuentro con el sacerdote en el que fingió venir a él, luego hizo que el sacerdote se acostara, boca arriba, en el suelo. Ese día, ese día, Ray había absorbido un régimen especial de alimentos y Guinness que dejaría sus intestinos en un estado muy activo; Cuando vio al sacerdote, estaban retumbando de necesidad. Y fue entonces cuando se derribó los pantalones, se agachó sobre la cara del sacerdote y … soltar. Confía en mí, estoy describiendo esto mucho más abstracta que Ray, y Day-Lewis, su rostro onduló con una sonrisa de malicia, cava con un sabio sabor en la descripción escatológica de lo que sucedió.

Solían decir que Laurence Olivier era un gran actor que podía leer la guía telefónica y dejarte fascinado. Pero no estoy seguro de que incluso Laurence Olivier pueda pronunciar este discurso en «Anémona» y hacer que quieras escucharlo. Daniel Day-Lewis ciertamente no puede (aunque él, por ejemplo, parece estar divirtiéndose).

«Anémona» incluye varias configuraciones y un puñado de imágenes de bosques aestésicos austeros, pero la película es básicamente una cabaña de dos costillas en la cabaña de Ray y sus alrededores. Su hermano, Jem (Sean Bean), ha presentado una reconectación, y durante mucho tiempo estos dos se sientan sin decir mucho, vertiendo bebidas y frunciendo el ceño el uno al otro, en un momento sacando su ya-yas con un baile de rock ‘n’ roll de medianoche, luego frunciendo el ceño más.

Day-Lewis no tiene que recordarnos qué actor brillante es (cada vez que habla, nos quedamos con cada palabra). Sin embargo, en el transcurso de su carrera de pantalla, que abarcó solo 21 películas, dio actuaciones que fueron sorprendentes y para las edades («mi pie izquierdo», «La insensible ligereza del ser», «allí será sangre», «Lincoln», «The Last of the Mohicans»), y también dio actuaciones que fueron bien de manera prosaica y no seriamente memorable («The Boxad,» The Ballad «,», «,» Rose «). Este es uno de esos. Es, al final, un papel bastante recesivo, y tal vez sea porque en algún nivel Day-Lewis no quiere que su regreso eclipse la película en sí. Quiere que «anémona» sea sobre su hijo, Ronan Day-Lewis, de 27 años, quien dirigió la película y la coescribió con su padre.

Creo que es conmovedor que Daniel Day-Lewis saliera de la jubilación para lanzar la carrera cinematográfica de su hijo. ¡Ese es un papá para ti! Y no tengo ningún problema con la babyness de Nepo de todo. Pero «Anemone» sigue siendo un fracaso de una película: aridamente pretencioso y estático, con demasiada fotografía artística y autoconsciente del día de la glora y no suficiente drama. La película está impulsada por «temas» que se sienten extrañamente elegidos de otras películas: abuso sexual infantil dentro de la Iglesia Católica (un tema planteado por el monólogo de Ray … y nunca mencionado en ningún otro momento de la película); el problema con los problemas. Todo está envuelto en torno a una saga doméstica que se supone que le da a la película el corazón, pero permanece separado y poco convincente, ya que aprendemos que Jem y su compañera, Nessa (Samantha Morton), han criado a un hijo, Brian (Samuel Bottomley), que están más cerca de Ray de lo que pensamos. El hecho de que a ambos les guste pelear tanto es nuestra primera pista.

Hay destellos de talento en «Anémona». Ronan Day-Lewis, que ha aparecido en el mundo como artista visual, sabe cómo enmarcar un disparo, y es astuta sobre tocar la mística de su padre. Toda la trama, con Jem suplicando a Ray que salga de su exilio autoimpuesto, es casi una metáfora astuta de cómo Daniel Day-Lewis tomaría un año sabático de actuar para convertirse en zapatero o ebanista, o por su retiro ahora. Sin embargo, durante la mayor parte de su tiempo de ejecución de 125 minutos, «anémona» se sienta allí.

Hay otro monólogo, y este, a diferencia del sacerdote mierda, explica mucho, ya que Day-Lewis lo entrega con una angustia medida. Ray, al parecer, era un soldado en el ejército británico, y una noche se le ordenó patrullar una casa que el IRA planeaba atacar. Se disparó una bomba, destruyendo a las personas adentro, o casi, mientras un joven yacía casi muerto, sus agallas pasaban el rato. Ray, en ese momento, tomó una decisión que pensó que era humana (y nosotros en la audiencia tendemos a estar de acuerdo). Pero fue acusado de un crimen de guerra. Esto nos parece una injusticia, pero tanto, nos parece desconcertante. Por qué, en medio de los problemas, este ser un crimen de guerra? En medio del caos y la muerte del bombardeo, ¿cómo alguien lo sabría?

La anémona, por cierto, es una flor, y en el gran esquema de la película significa … algo significativo (sobre la pérdida y los nuevos comienzos). Al igual que todo lo demás en «Anémona». Sin embargo, mientras ves la película, es sorprendente cómo las cosas que deberían significar muchas cosas podrían llegar a muy poco, incluido el regreso de Daniel Day-Lewis.