Daniel Day-Lewis rechaza las críticas al método de actuación y el concepto erróneo de ‘culto’

Daniel Day-Lewis rechazó conceptos erróneos sobre la actuación de Method durante una amplia conversación en el BFI Festival de Cine de Londres el miércoles, diciendo que las críticas en torno a esto provienen de aquellos que simplemente no lo entienden.

«Todos los comentarios recientes en los últimos años sobre el método de actuación provienen invariablemente de personas que tienen poca o ninguna comprensión de lo que realmente implica. Es casi como si fuera una ciencia engañosa en la que estemos involucrados o una secta», dijo Day-Lewis cuando un miembro de la audiencia le preguntó sobre su proceso de actuación. «Pero es sólo una forma de liberarte para que la espontaneidad, cuando trabajas con tus colegas frente a la cámara, seas libre de responder de cualquier forma que desees en ese momento».

Day-Lewis continuó explicando que seguir el Método no significa que “estás impedido de experimentar” tu propia vida real, sino más bien que “estás en una experiencia propia y autónoma”.

«Pero en realidad», continuó, «si has hecho tu trabajo, deberías ser libre de aceptar cualquier cosa que pase a través de ti».

El consumado actor, tres veces ganador del Oscar al mejor actor por “My Left Foot” (1989), “There Will Be Blood” (2007) y “Lincoln” (2012), volvió a actuar después de ocho años con “Anemone”, un drama psicológico dirigido por su hijo, Ronan Day-Lewis.

A lo largo de una conversación que abarcó, casi, toda su carrera, Day-Lewis reflexionó sobre “My Left Foot”, dirigida por Jim Sheridan. En la película, Day-Lewis interpretó al célebre escritor y pintor irlandés Christy Brown, cuya parálisis cerebral significaba que solo podía trabajar con los dedos de un pie. Pero reconoció que el cambio de actitudes respecto a la representación de las personas con discapacidad en la pantalla significaba que no sería un papel que pudiera aceptar en el mundo actual.

«Obviamente, no podría hacer eso ahora; en ese momento ya era cuestionable», señaló, y agregó que hubo críticas de miembros de la comunidad de discapacitados en Irlanda. «Un par de niños que me ayudaron tanto en la Clínica Sandymount me dejaron claro que no creían que debería hacerlo».

“Anemone” marca su primer papel desde su papel nominado al Oscar en “Phantom Thread” de Paul Thomas Anderson en 2017, antes de cuyo estreno anunció su retiro. Antes del estreno de “Anemone” en el Festival de Cine de Nueva York el mes pasado, Day-Lewis reflexionó sobre su decisión de anunciar que dejaría la actuación y le dijo a Rolling Stone que “nunca tuve la intención de jubilarme.”

“Pero ahora que lo pienso en retrospectiva, hubiera hecho bien en mantener la boca cerrada, seguro”, dijo. «Parece un galimatías grandioso hablar de ello. En realidad, nunca tuve la intención de jubilarme. Simplemente dejé de hacer ese tipo particular de trabajo para poder hacer otro trabajo. Nunca, ya sabes… Aparentemente, me han acusado de jubilarme dos veces. ¡Nunca tuve la intención de retirarme de nada! Solo quería trabajar en otra cosa por un tiempo».