Daniel Day-Lewis rechaza las críticas al método de actuación de Brian Cox

Daniel Day-Lewis le dijo recientemente al El “gran problema” del Reino Unido eso Brian Cox es una de las razones por las que se ha visto arrastrado a un debate no deseado sobre Método de actuación. Cox tiene hablado en contra Method actuó en varias entrevistas en los últimos años, citando frecuentemente a su coprotagonista de “Succession”. jeremy fuerte como ejemplo de por qué el estilo de actuación es «jodidamente molesto». Cox especuló una vez que Day-Lewis tuvo que dejar de actuar a los 55 años debido al agotamiento de ser un actor del Método, diciendo que Day-Lewis «no podía seguir haciendo eso todos los días».

«Escuche, trabajé con Brian Cox una vez y de alguna manera me vi involucrado en este conflicto de bolsos al amanecer sin darme cuenta», dijo Day-Lewis a Big Issue (a través de El telégrafo). «Brian es un excelente actor que ha hecho un trabajo extraordinario. Como resultado, le han dado una tribuna… de la que no da señales de querer bajarse. Cada vez que quiere hablar de ello, soy fácil de encontrar».

En una entrevista con VariedadCox incluso planteó una conexión entre el método de actuación de Jeremy Strong y Daniel Day-Lewis ya que «Jeremy era el asistente de Day-Lewis. Así que aprendió todo eso de Dan». Pero Day-Lewis no está de acuerdo.

«Si pensara que durante nuestro trabajo juntos había interferido con su proceso de trabajo, me horrorizaría», dijo Day-Lewis. Gran problema. «Pero no creo que fuera así. Así que no sé de dónde diablos salió eso. Jeremy Strong es un muy buen actor, no sé cómo hace las cosas, pero no me siento responsable de ninguna manera por eso».

«Simplemente no me gusta que lo tergiversen en la medida en que lo han hecho», continuó Day-Lewis sobre la actuación de Method. «No puedo pensar en un solo comentarista que haya hablado sobre el Método y que entienda cómo funciona y la intención detrás de él. Se concentran en: ‘Oh, vivió en una celda durante seis meses’. Esos son los detalles menos importantes. En todas las artes escénicas, la gente encuentra sus métodos como un medio para alcanzar un fin”.

Day-Lewis enfatizó que la actuación con Método consiste simplemente en «liberarse para presentarles a sus colegas un ser humano vivo y respirable con el que puedan interactuar», y agregó: «Es muy simple. Así que me molesta todo este asunto de ‘Oh, se volvió completamente al Método’. ¿Qué carajo, sabes? Porque invariablemente está ligado a la idea de algún tipo de locura. Elijo quedarme y chapotear, en lugar de entrar y salir o gastar bromas pesadas con cojines entre tomas o cualquier otra persona». Lo que pienso es cómo debes comportarte como actor”.

Strong apareció en la portada de revista gq en febrero de 2023 y abordó directamente los comentarios de Cox sobre su método de actuación. Strong dijo que no había hablado directamente con Cox ni con ninguno de sus otros coprotagonistas de “Succession” sobre todos los titulares que genera su actuación con Method.

«Todos tienen derecho a tener sus sentimientos», dijo Strong. «También creo que Brian Cox, por ejemplo, se ha ganado el derecho de decir lo que carajo quiera. No había necesidad de abordar eso ni de controlar los daños… Siento mucho amor por mis hermanos y mi padre en el programa. Y es como una familia en el sentido de que (y estoy seguro de que ellos también dirían esto) no siempre te agradan las personas que amas. Yo siempre las respeto».

A pesar de todas las quejas sobre su método de actuación, Strong le dijo a GQ que ni una sola vez consideró cambiar su enfoque.

«¿Voy a adaptar o comprometer la forma en que he trabajado toda mi vida y en lo que creo? No había la menor duda al respecto», dijo Strong. «Todavía voy a hacer lo que sea necesario para servir a lo que sea. Lo cual no quiere decir que sea lo mismo que pisotear a otras personas. Tiene que ver con la concentración autónoma. Es algo muy solitario. Creo que el impacto en los demás es muy bajo, excepto por lo que quieran proyectar en ello y cómo eso les haga sentir».

En cuanto a Day-Lewis, el tres veces ganador del Oscar ha estado apareciendo en la prensa en apoyo de su nueva película «Anemone». La película marca el regreso de Day-Lewis a la actuación después de una pausa prolongada después de “Phantom Thread” de 2017. Ha defendido la actuación de Method en varias entrevistas durante la gira de prensa.

«Todos los comentarios recientes en los últimos años sobre el método de actuación provienen invariablemente de personas que tienen poca o ninguna comprensión de lo que realmente implica», Day-Lewis. dijo en el Festival de Cine de Londres mes pasado. «Es casi como si se tratara de una ciencia engañosa en la que estemos involucrados, o una secta. Pero es solo una forma de liberarte para que la espontaneidad, cuando trabajas con tus colegas frente a la cámara, seas libre de responder de cualquier forma que desees en ese momento».

Dirígete a Sitio web de Big Issue para leer más de Day-Lewis.