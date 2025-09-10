Daniel Day Lewis explica el final de la jubilación y actuando nuevamente

Daniel Day-Lewis habló por primera vez para Piedra rodante sobre su decisión de terminar su retiro de actuar después de 8 años para protagonizar «Anémona«, Una nueva película dirigida por su hijo Ronan. Day-Lewis, tres veces ganador del Oscar (» My Left Foot «,» Ahí será sangre «,» Lincoln «), coescribió el guión» anémona «con Ronan basado en una idea original que concibieron juntos.
En junio de 2017, Day-Lewis anunció su retiro de actuar después de hacer el «hilo fantasma» de Paul Thomas Anderson. Un portavoz del actor anunció en ese momento: «Daniel Day-Lewis ya no trabajará como actor. Él está inmensamente agradecido con todos sus colaboradores y audiencias durante muchos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán más comentarios sobre este tema».
El anuncio de jubilación no fue el primero de Day-Lewis. Tomó una ausencia extendida de la profesión en 1997 para convertirse en un zapatero en Italia después de aparecer en «The Boxer» de Jim Sheridan. Regresó en 2002 para interpretar a Bill the Butcher en «Gangs of New York» de Martin Scorsese.
Hablando con Piedra rodante Antes del estreno mundial de «Anemone» en el Festival de Cine de Nueva York, Day-Lewis dijo que salió de la jubilación porque «tenía cierta tristeza residual porque sabía que Ronan iba a hacer que hiciera películas, y que estaba alejando de eso. Pensé que no sería encantador si pudiéramos hacer algo juntos y encontrar una forma de que tal vez lo contenga, por lo que no era necesario que fuera algo importante que fuera algo requerido de todo lo que se requiere en todo lo que se requiere en todo lo que se requiere en todo lo que se requería algo que sea necesario.
«Anémona» protagoniza a Day-Lewis como un recluso que vive en el bosque del norte de Inglaterra. Su vida se volcó cuando aparece su hermano (Sean Bean) y lo obliga a enfrentar su misterioso pasado. Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green y Samantha Morton completan el elenco.
Day-Lewis admitió que tenía «ciertas reservas sobre volver al mundo público nuevamente» cuando estaba considerando si protagonizar o no protagonizarlo o simplemente escribirlo y entregarlo uno de los roles a un actor diferente. Entonces su hijo Ronan «dejó bastante claro que no lo haría si no lo hiciera».
“Era una especie de miedo de bajo nivel, [an] Ansiedad por volver a participar con el negocio de la película «, dijo Day-Lewis sobre sus nervios por salir de la jubilación.» El trabajo siempre fue algo que me encantó. Nunca, nunca dejé de amar el trabajo. Pero había aspectos de la forma de vida que iban con él con los que nunca había llegado a un acuerdo, desde el día en que comencé hasta hoy. Hay algo en ese proceso que me dejó sintiéndome vacío al final. Quiero decir, lo conocí bien. Entendí que todo era parte del proceso, y que eventualmente habría una regeneración. Y fue solo realmente en la última experiencia [making ‘Phantom Thread’] Que comencé a sentir con bastante fuerza que tal vez ya no habría esa regeneración. Que probablemente debería mantenerme alejado de eso, porque no tenía nada más que ofrecer «.
«Pero mirando hacia atrás ahora, habría hecho bien en mantener la boca cerrada, seguro», continuó. «Simplemente parece un galimatías tan grandioso. Ro, ese horno se iluminó.
«Anémona» se abrirá en teatros seleccionados el 3 de octubre antes de una expansión nacional el 10 de octubre de las características de enfoque. Dirigirse a Sitio web de Rolling Stone leer la entrevista de Day-Lewis en su totalidad.