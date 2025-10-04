Daniel Day-Lewis dice que la actuación del método se ha convertido en un ‘objetivo fácil’

De vuelta de la jubilación, Daniel Day-Lewis se está volviendo sincero sobre la actuación.

En una sentada reciente con «The New York Times«, El tres veces ganador del Oscar dijo que» no le gusta pensar en actuar en términos de oficio «, y agregó que al enfocarse demasiado en el proceso, los artistas quedan atrapados en» los detalles menos importantes del trabajo «.

«Por supuesto, hay técnicas que puedes aprender, y sé que el método se ha convertido en un objetivo fácil en estos días», dijo. «Estoy un poco cruzado en estos días al escuchar a todo tipo de personas engulliendo y diciendo cosas como ‘Método completo de Gone Full’, lo que creo que implica que una persona se comporta como un lunático de manera extrema».

Continuó: «Todos tienden a centrarse en los detalles menos importantes del trabajo, y esos detalles siempre parecen involucrar algún tipo de autoflagelación o una experiencia que se impone una severa incomodidad o inestabilidad mental. Pero, por supuesto, en la vida de un actor, debe ser principalmente sobre el trabajo interno».

Day-Lewis retirado de la actuación En 2017, solo unos meses antes del lanzamiento de su segunda colaboración de Paul Thomas Anderson, «Phantom Thread». Su representante dijo en ese momento: «Daniel Day-Lewis ya no trabajará como actor. Está inmensamente agradecido con todos sus colaboradores y audiencias durante muchos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán más comentarios sobre este tema».

Recientemente, Day-Lewis regresó al centro de atención al protagonizar «»Anémona«, Un drama independiente dirigido por su hijo Ronan. En la película, Day-Lewis interpreta a un ex soldado británico que se convirtió en un recluso llamado Ray. Su vida tranquila se volcó cuando su hermano (Sean Bean) lo rastrea y lo obliga a enfrentar su complicado pasado.

Day-Lewis dijo Variedad El hecho de que él y su hijo hayan sido colaboradores de toda la vida, y que trabajar juntos en una película juntos se sintió como una progresión natural de su relación.

«A lo largo de los años, desde que Ronan era muy, muy pequeño, hemos trabajado en muchas cosas diferentes juntos», dijo. «Siempre había una gran facilidad en la compañía del otro, y esto fue realmente una extensión de eso. Era solo una caja de juguetes para jugar».