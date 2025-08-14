Daniel Dae Kim en Butterfly y Kpop Demon Hunters

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Mariposa«Temporada 1, ahora transmitiendo Video principal.

Naelel no es Insiste en que su nueva serie de videos Prime, «Butterfly», es más que una serie de espías de acción corriente.

«Para todos los que aman el género de acción y el género de espías, se llenarán», dice Kim. «Muchos de estos tipos de espectáculos realmente carecen de desarrollo o relaciones de personajes que le importan. Lo que me encanta de nuestro programa es que, incluso si le quitó gran parte de la acción, se mantiene como un drama de relación. Es realmente un examen de las familias».

Familias con mucho trauma, secretos oscuros e intenciones mortales, es decir.

Basado en la serie de novelas gráficas del mismo nombre, «Butterfly» está protagonizada por Kim como David Jung, un ex operativo de la CIA que sale de la escondite: fingió su propia muerte hace años cuando una operación se fue terriblemente equivocada: rescatar a su hija adulta Rebecca (Reina Hardesty) después de enterarse de que se ha convertido en una asesora sin asas de Juno.

Con su nueva familia, David tiene una esposa (Kim Tae-hee) y una pequeña hija (Nayoon Kim), a cuestas, trata de convencer a Rebecca de que huya de Corea por una nueva vida en Vietnam.

Hablé con Kim sobre Zoom desde una habitación de hotel en Washington, DC, donde estaba listo para organizar una proyección de «mariposa» para la MPAA y los responsables políticos.

David dejó a Rebecca en el cuidado de Juno porque pensó que ella estaría más segura sin él en su vida, pero ¿por qué le tomó a David nueve años regresar y salvar a Rebecca? ¿Realmente aprendió que ella es un asesino?

Estás haciendo la pregunta central. Diré esto, David tomó ciertas decisiones. Todos hemos tomado ciertas decisiones en nuestras vidas que pensamos que eran correctas en ese momento, y a través de un poco de experiencia, edad y sabiduría, nos dimos cuenta de que esa elección que pensamos que era correcta era en realidad todo lo contrario. También sé que David obtuvo una información sobre el futuro de Rebecca que realmente afectó su cálculo. Una cosa es si sientes que la persona que dejaste está bien. Es otra cosa si crees que están en peligro o que se dañan o no están en un buen lugar. Fue una combinación de esos factores. David no sabía que se había convertido en una asesina y que terminó gustándole. No conocía la profundidad de su herida psicológica.

¿Crees que Rebecca es psicótica?

No sé. No creo que David lo sepa. Él constantemente está tratando de adivinar y descubrir quién es ella después de nueve años. Creo que tiene mucha responsabilidad, y siente mucha culpa por la decisión que tomó, por lo que quiere tratar de hacerlo bien.

Me encantan las palomitas de maíz del espectáculo, la acción y el trabajo de acrobacias, y llegaremos a eso en un minuto, pero me encanta la narración emocional. Al final, «Butterfly» es una historia familiar. Se trata de un padre que intenta hacer las paces con su hija.

Has recogido todo lo que estábamos buscando. No solo tienes a David y Rebecca, sino que tienes a Juno y [and her son] Oliver (Louis Landau). Y si quieres hablar sobre el trauma generacional que transmitimos a nuestros hijos, tenemos dos ejemplos de ello, y eso es lo que volvemos.

Al final de la temporada, Rebecca mata a la esposa de David. Él solo ha infligido un trauma increíble a su pequeña hija porque ahora ha perdido a su madre.

Es un poco de tragedia griega, justo la forma en que Edipo está tratando de descubrir cómo evitar su destino, entra directamente en él. David, en el esfuerzo por corregir sus errores, inflige el mismo dolor en la versión 2.0 que estaba tratando de hacer.

¿Qué demonios le va a decir David a su suegro?

Estas son las preguntas en las que no podemos esperar si tenemos la suerte de obtener una temporada 2. Golpeas todas las cosas que hacen que este programa sea intrigante para mí. Los seres humanos son complejos y nadie es negro o negro. Me gusta la idea de que todos estos personajes existe en Shades of Grey, dependiendo de su punto de vista. Para algunos, David será muy identificable debido al vínculo que siente por su hija. Pero para los niños que han tenido algo de experiencia con el abandono, voy a ser el villano. ¿Cómo se atreve a pensar que puede volver a su vida, decirle que tiene que mudarse a Vietnam con él? Se necesita mucha presunción de su parte para pensar eso.

Daniel Dae Kim en «Butterfly».

Juhan no/Prime

Ahora vamos a llegar a la acción. Acabas de tener un cumpleaños [Kim turned 57 on Aug. 4]. ¿Cómo se siente todo ese trabajo de acrobacias en estos días?

Amo la acción. Realmente lo hago. Lo he hecho durante toda mi carrera. Pero no voy a mentir y decir que no fue más difícil recuperarse de lo que ha sido en el pasado. Nada le recuerda a tener una edad cierta que probar su cuerpo hasta sus límites.

¿Hubo algún truco donde estabas como, «¿No estoy haciendo eso?»

No hay truco que no quisiera hacer. Hay un truco que no me dejarían hacer cuando David y Rebecca están rapeando desde una azotea. Estaba listo para hacerlo, pero luego comenzaron a entrar las llamadas telefónicas.

¿Tienes guiones ya escritos para la temporada 2?

No queremos poner el carro antes que el caballo o Jinx nada porque ni siquiera hemos caído [This interview took place about a week before “Butterfly” premiered.] No puedo mentir y decir que no he pensado en lo que nos gustaría hacer.

Disparaste toda la serie en Corea del Sur con un equipo coreano.

Fue realmente importante para nosotros que no solo mostramos el brillo y el glamour del centro de Seúl, sino que mostramos las montañas y el hermoso campo. Disparamos en más de 20 ciudades en Corea del Sur, y viajamos como 234 horas a lugares. Queríamos ir más allá de la versión postal de Corea y mostrar algo que solo alguien con experiencia con la cultura puede mostrarte. Esa es una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que este programa refleja la experiencia de un estadounidense coreano. Te estoy llevando a mi Corea.

Volpeas al sanador en «Kpop Demon Hunters». ¿Cuándo empiezas a trabajar en la secuela?

Me estoy acostumbrando a lo exitoso que es. Está en todas mis alimentos en las redes sociales. Honestamente, me hice cosquillas cada vez que lo veo. Nunca hubiera pensado que un programa sobre cantantes de Kpop coreanos llegaría a la conciencia de nuestro país tan ampliamente como lo hizo, tan profundamente como lo hizo. No creo que «Kpop Demon Hunters» hubiera tenido éxito, y mucho menos que se hiciera incluso hace 10 años. Pero te muestra cuán lejos hemos progresado como cultura en Estados Unidos que estamos aceptando ahora del cine asiático, contenido asiático, música asiática, cuidado de la piel asiática. Estoy muy feliz de ser una pequeña parte de ese movimiento.

Fuiste nominado este año para un Tony por «Cara amarilla». ¿Tienes planes para más Broadway?

Anoche, fui a ver un ensayo de vestimenta de «Duodécima noche» en Shakespeare en el parque de la ciudad de Nueva York. Me inspiró mucho porque me encanta Shakespeare, y mi entrenamiento está en el teatro clásico, así que si vuelvo al escenario, podría ser hacer algo de Shakespeare.

¿Tienes un trabajo favorito de Shakespeare?

La mayoría de los actores jóvenes siempre quieren interpretar a Hamlet. Siempre quise jugar a Henry V.

¿Por qué Henry V?

Siempre me ha interesado la política y el liderazgo, y esa obra es un referéndum sobre el liderazgo. Dados los tiempos en los que vivimos ahora, creo que los recordatorios de cómo podemos ser líderes amables, inclusivos y compasivos es un mensaje que vale la pena volver a visitar.

Este Q&A ha sido editado y condensado.