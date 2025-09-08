Daniel Craig Back For Knives Out 3

No temas, Benoit Blanc está aquí para resolver otro misterio desconcertante.

Netflix ha lanzado el trailer de «Wake Up Dead Man» de Rian Johnson, la tercera entrega en el «Cuchillos«Serie. La película tendrá un lanzamiento limitado en los cines el 26 de noviembre como parte de un teatral de dos semanas Ejecute antes de llegar a Netflix el 12 de diciembre.

«Wake Up Dead Man» una vez más seguirá al detective Benoit Blanc (Daniel Craig) mientras regresa para su caso más peligroso todavía. Después de un asesinato repentino y aparentemente imposible, la ciudad, la falta de sospechosos hace que la jefa de policía local Geraldine Scott (Mila Kunis) se une con Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda la lógica.

Josh O’Connor interpreta al sacerdote Jud Duplenticy, quien es enviado para ayudar al monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin). El grupo de Wick consistirá en la defensora devota de la iglesia Martha Delacroix (Glenn Close), el jardinero Samson Holt (Iglesia Thomas Haden), la abogada Vera Draven (Kerry Washington), el aspirante a político Cy Draven (Daryl McCormack), doctora de la ciudad Nat Sharp (Jeremy Renner), Cellista de concierto Simone (Cailee Rosse Ross).

«Wake Up Dead Man» estará en los cines durante 14 días, pero en una entrevista con Business Insider, Johnson reveló que estaba Esperando una ventana teatral más larga para la secuela de «Knives Out». «Vamos a presionar por todo lo que podamos obtener en términos de teatral, porque quiero que tantas personas como sea posible para verlo en esa forma», dijo.

Mire el trailer de «Wake Up Dead Man» a continuación.