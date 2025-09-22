Daniel Burman dispara ‘hasta ahora tan bueno’ para el flujo, el estudio MediaPro

Daniel BurmanIcon of the New Argentine Cinema y ahora uno de los principales del escritor y los showrunners de la serie de televisión/showrunners de Argentina, está filmando una nueva serie «Hasta Far Far Good» («El Resto Bien»). Creado por Burman, lo vuelve a crear con Palancas de Daniel – Estrella de «Lost Embrace» de 2004, que ganó a Burman en un Gran Premio del Jurado de Berlín y Hendler, un oso plateado para el actor.

Hendler y Burman codirigirán todos los ocho episodios de media hora de la serie. Muy bien «es producido por Uruguay HQ-ed Cimarrón («Barrabrava» «Un viento devastador») y Argentina Taller de Burman («Victoria Small» «Yosi, el espía lamentable»), cuya última serie, «Maledicciones» se inclinó el 12 de septiembre en Netflix, llegando a sus 10 mejores programas de televisión globales de los 10 mejores ingleses. Ambos son El estudio MediaPro empresas.

Oficina Burman y Cimarrón están produciendo «hasta ahora tan bien» para FluirEl operador argentino de TV, Internet y SVOD. Flow ha adquirido los derechos de distribución para América Latina; El MediaPro Studio posee derechos al resto del mundo.

Muchas de las películas de Burman son autobiográficas, explorando las relaciones familiares matizadas y las cuestiones de identidad con una ironía cálida distintiva, buscando un golpe emocional.

Actualmente a mitad de camino a través de su rodaje en Uruguay y Paraguay, «hasta ahora tan bueno» tiene todo esto en posiblemente el más autobiográfico de las obras de Burman.

Su alter ego ariel (Benjamin Vicuña«Bloqueado»), un dibujante exitoso ahora está en peligro de agotamiento emocional mientras cumple 50 años, atrapado en un mundo, la primera ironía de Burman, que se ha creado. Atrapado en el vórtice de una vida social frenética, dadas las necesidades apremiantes de sus cinco hijos y su atención constante requerida por sus padres, ya al borde del colapso físico y emocional, su médico le dice que tiene una hernia y que no debería levantar nada que pese más de tres kilos.

«Esta limitación provoca un viaje que es cómico y alrededor de donde Ariel tiene que descubrir lo que realmente nos preocupa en la vida. ¿Podrá recuperar su libertad o ser aplastado por su propia realidad?» La sinopsis termina preguntando.

La crisis de Ariel es de su propia creación, en más de un sentido, Burman dijo VariedadLlamar a «hasta ahora todo bien» un «drama humano» sobre «crisis de mediana edad de los hombres con ellos mismos, ese momento de la vida en el que preguntas: ‘¿Cuándo habrá tiempo para mí?'»

Añadió: «Los problemas de los hombres de la mediana edad no han abordado tanto en los últimos años lo que les sucede a los hombres con respecto a sí mismos. O están enfocados en relación con las mujeres o las parejas. Lo que se ha dejado de lado son las crisis de los hombres con ellos mismos».

Los liderazgo de la serie Ared Vicuña, Violeta Urtizberea («Las Estrellas»), Rita Cortese (‘Wild Tales’) y Martín Seefeld («pretendientes»). Los artistas invitados acogen a Andrea Frigerio («El ciudadano distinguido»), Alejandro Awada («Yosi, el espía arrepentido») y Marina Bellati («Envidia»). La serie está escrita por Burman y los frecuentes colaboradores recientes Ariel Gurevich (‘Transmitzvah’) y Andrés Gelós y Pablo Gelós, («Maledicion»), así como Eloy Burman.

Variedad Charló a Burman brevemente sobre su nueva serie:

Todas las películas y series de televisión son, en cierta medida, autobiográfica. «Hasta ahora todo bien» parece ser quizás su trabajo autobiográfico más obviamente hasta la fecha …

Esto es consciente. A veces cuentas historias que debes contar, y en otras historias que debes contar. Estaba buscando una historia para establecer un diálogo con el momento de la vida que estoy pasando, mediana edad, tengo 52 años, donde eres padre de tus hijos y padre de tus padres. Sin una sensación de victimización. Creé una familia, que es maravillosa. Pero el tiempo que tienes para ti es el pequeño resto después de ser padre e hijo, y se vuelve cada vez más pequeño.

En la serie, Ariel también sufre de una hernia …

Sí, tu cuerpo comienza a fallar y tienes la sensación de que solo tienes algunos años para hacer todo lo que has hecho. Su cuerpo comienza a abandonarlo, pero permanecer sus responsabilidades, muchas de las cuales están autoimpuestas. Muchas veces los usamos para escapar de la responsabilidad real, lo que es asumir la responsabilidad de lo que somos.

¿No es este un rasgo masculino más grande?

Sí: es una faceta específica de los hombres: cómo estamos fascinados en conquistar imperios, salir a conquistar el mundo, escapar de nuestro propio mundo, nuestro pequeño microcosmos. Cómo vamos a nuestro Waterloos para escapar confrontando a nuestras propias familias. Nuevamente, eso será tratado sin ningún sentido de acusación. No estoy tanto deconstruyendo la masculinidad como construirla, porque todavía no se ha construido.

En «Hasta ahora tan bien» estás trabajando con personas con las que has trabajado antes de varias películas. ¿Es solo una coincidencia?

No es por casualidad. más bien como una fiesta con amigos. En la sesión, puedes mirar a tu alrededor y ver a tantas personas a las que quieres dar un abrazo o tomar un café con ellos. Daniel Hendler es un caso. Comenzamos a trabajar juntos hace más de 20 años con «El abrazo perdido». Me conmovió el director. Es un poco más joven pero también aborda los mismos problemas de mediana edad. He trabajado con muchos de los guionistas en «Yosi, el espía arrepentido» y «malenticciones». Es una serie muy buena y hecha para conectarse, no solo con una mirada masculina sino que invita a otros puntos de vista, los de cómo nos miran nuestros hijos y los padres.

¿Esta es su primera colaboración con Flow?

Sí, estoy disfrutando de trabajar inmensamente con ellos. También me han dado libertad creativa absoluta. Son el socio perfecto para este proyecto. Ahora he trabajado con Cimarrón en varios títulos. El estudio MediaPro es más bien un hogar donde lleva cada proyecto a su primo, tío o hermano. Realmente trabajamos como una familia. Cimarrón es una compañía hermana. Vivo en Buenos Aires, pero cada vez que disparo, ahora me mudo a Montevideo. Es como una segunda casa.