Dani de la orden adapta el ‘The Director’ de David Jiménez para la ficción beta

Dani de la ordenEl director de 2024 Breakout «A House on Fire», está listo para adaptarse para Beta Ficción España «El director«, El libro de no ficción más vendido escrito por David Jiménez, sobre su experiencia como editor en jefe del periódico diario español.

Un ex corresponsal internacional en Asia y reportero de guerra, Jiménez fue traído en mayo de 2014 supuestamente para liderar la transformación digital de El Mundo. Sin embargo, lo que encontró, como relata en «El Director», fue un pacto mutuo de favoritos entre el periódico y el establecimiento de España. Negarse a comprometer la independencia de la publicación, fue despedido después de solo un año.

De La Orden va a «el director» de un guión de dos de los guionistas más reputados de España, Michel Gaztambide («No descansa para los malvados», «Cierre los ojos») y Alejandro Hernández («Los Farad», «El cautivo»).

Un «drama de alto perfil», la película entrará en fotografía principal en febrero de 2026, Beta ficción España El CEO Mercedes Gamero dijo Variedad. «Este es un tema muy interesante, muy contemporáneo, muy importante, subrayado por lo que acaba de pasar a Jimmy Kimmel», agregó, señalando como una referencia en el tono «todos los hombres del presidente», agregó Pablo Nogueroles, gerente general de Beta Fiction España.

El thriller terrorista Manhunt ‘Cronos’ entra en producción

La noticia de la adaptación del «Director de El» se produce pocos días después de las imágenes de España y Nostromo de Beta, detrás de Netflix Smash Hit «Through My Window», anunció la producción en «Cronos», un thriller de alto riesgo a gran escala centrado en la Operación de la Vida Real-Operación Cronos-para cazar a los perpetradores de los ataques terroristas de Barcelona 2017.

Siendo ocho semanas a partir del 29 de septiembre en diferentes lugares en Cataluña, la película está dirigida por Fernando González Molina, especialista en películas de gran lienzo como «Palmes in the Snow» y «The Invisible Guardian», ambos de Nostromo. Escrito por el especialista en el género Alberto Marini («Retribución», «Sleep Stret») «Cronos» se narrará desde el punto de vista del Jefe de Operaciones de la Fuerza de Policía de Mossos de Esquadra de Cataluña, su director de comunicaciones y un oficial de policía en Ripoll, la pequeña ciudad en los Pirineos de donde vinieron los terroristas, dijeron, jugador.

«Cronos» se basa en dos años de investigación, incluidas las figuras de la vida real retratadas en la película que fueron recibidas por los actores de la película, para comprender sus sentimientos reales durante lo que se convirtió en una cacería humana de cuatro días. «Esto establecerá arcos dramáticos altamente emocionales para los personajes principales de la película», señaló Gamero. Fábrica de cine Ent. Maneja los derechos de ventas internacionales.

‘La Roja’, ‘Rondallas’

El thriller de la caza de hombres entra en producción a medida que la ficción beta se traslada a la preproducción en «La Roja» de Marcel Barrera, escritor y director de 2025 ganador de Goya de 2025 «El 47», otro llamativo ruptura de taquilla que ha adquirido 4.0 millones de euros ($ 4.7 millones) en España.

Un drama que se siente bien con elementos sociales a la ‘Monty Full’, pero basada en hechos verdaderos como ‘El 47’ «, dijo Gamero,» La Roja «entra en la inmigración desde un ángulo novedoso, con los nacionales de Pakistán e India que llegaron a la gente para formar una parte importante del equipo nacional de cricket español.

Nuevas adquisiciones: ‘Gente ansiosa’, ‘Violette’ y ‘Les Miserables’

En otras noticias, Beta Fiction España ha adquirido los derechos de distribución españoles a tres películas futuras de alto perfil. Protagonizada por Angelina Jolie, Aimee Lou Wood y Jason Segel, «Ansious People» se dirige por «un hombre llamado Otto» y el director de «World War Z» Marc Forster de un guión del guionista nominado al Oscar, David Magee, adaptando la novela de Fredrik Backman. Black Bear, Hope Studios, 2dux y World Wide Word producen la función que actualmente se está filmando en el recién lanzado Pinewood Indie Film Hub.

Dirigido por Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud y Leila Bekhti, «Violette», el drama de segunda oportunidad que marcó la próxima película del director de «Amelie» Jean-Pierre Jeunet, fue presentado a los compradores por Estudio en el mercado de Cannes de este año. Palomar de Mediawan y 24 25 películas producen.

Tras el exitoso lanzamiento de Beta Fiction de «The Count of Monte Cristo», también ha adquirido «Les Miserables», también de Studiocanal, protagonizada por Vincent Lindon y Tahar Rahim. «Creemos que estas historias atemporales y bien escritas pueden resonar con el público, como sucedió recientemente con» El conde de Montecristo «dijo Gamero.

Beta ficción España

«Es cada vez más difícil tener éxito teatral, pero ese es nuestro objetivo. Estamos construyendo nuestra tubería. Dicha Nogueroles, señalando que Beta Fiction España liberará a La» Familia Benneton 2 «en 2026.» Nuestro objetivo será ser el número uno independiente o uno de los principales distribuidores independientes en la especie del lado de la distribución «, agregó.

Varios vientos de cola juegan a favor de Beta Fictions España.

Por un lado, ahora está a toda velocidad. «Este es nuestro tercer año de operaciones y el primer año en el que tendremos lo que nos establecemos para hacer, que es tener 10-12 películas lanzadas teatralmente por año, aproximadamente la mitad de ellas películas que produjimos o coproducimos con socios. Y las otras medias películas que adquirimos», dijo Nogueroles.

Tiene excelentes relaciones de talento, que también adjunta a Arantxa Echevarría, detrás de Eta Mole Thriller «Undercover», que ha recaudado un extraordinario € 9.7 millones ($ 11.3 millones) en España, para dirigir a Bio «Dolores», un próximo retrato de cine de ficción de Dolors Ibarruri, La Passional.

«Uno de nuestros objetivos es seguir trabajando con el talento que solíamos trabajar en nuestras vidas anteriores. Tener las próximas películas de Marcel Barrena, Dani de la Orden, Arantxa Echevarría, Fernando González Molina – Cuatro de los mejores cineastas de Notch en España, es importante para nosotros ”, observó Gamero.

A medida que el mercado teatral se contrae en un número selecto de lanzamientos, BFS tiene el músculo para tomar grandes columpios. «Ciertamente estamos buscando películas más grandes en el frente de adquisición, UH, de socios más grandes y de mejores socios», dijo Nogueroles.

En lo que puede avanzar hacia una relación de título por título más cercana en España entre dos de los estudios exclusivos más importantes y ambiciosos de Europa: beta y studiocanal, la ficción beta no solo ha adquirido dos de los títulos de estudio más vendidos en Cannes-«Violette» y «Les Miserables», sino que también ha adquirido «Band Together» («Rondallas»), producido por Ramón, BoBsable «, sino que también ha adquirido Band Together» («Rondallas»), producido por Ramón, Be Violet. Con propiedad de Studiocanal.

El regreso a la dirección del cine de Sánchez Arévalo, uno de los principales cineastas cruzados de España, el mundo del cine se estrena en San Sebastián y podría ser un complementario de la multitud, sigue a los habitantes de una ciudad en Galicia que, después de un accidente de tráfico en el mar, decide desempolvar el «Rondalla» de la aldea «, una banda de música tradicional.

España, además, no ha sufrido tanto el retroceso de los servicios de transmisión vistos en muchas partes del mundo. Según el Observatorio Audiovisual Europeo, el año pasado los streamers globales atrasaron 2.0 mil millones de euros ($ 2.3 mil millones) en originales españoles, duplicando su inversión en Francia, Alemania e Italia.

Los servicios de transmisión también están cada vez más listos para asociarse en diferentes modelos viudos. «Continuamos trabajando con socios como Movistar Plus+, Atresmedia, Amazon Prime Video, HBO Max. Su apoyo ha sido vital para nosotros como una nueva compañía. Sin ellos, no hubiéramos podido hacer nada», dijo Nogueroles.