Singapur, Viva – Marineros de la ciudad de león Enviar señales de peligro antes del duelo contra Perseguidor Bandung en el evento AFC Champions League 2 (ACL 2). El club singapurense acababa de ganar una victoria aplastante de 5-0 sobre el Balestier de Khalsa en S.League continuó en Town Square en nuestro Hub Tampines, el domingo 14 de septiembre de 2025.

El partido que se celebró en la sede de Balestier Khalsa fue cojo. Los marineros de Lion City parecían dominantes desde los primeros minutos y abrieron con éxito el marcador a través de Bailey Wright en el minuto 27.

En la segunda mitad, los marineros cada vez más locos. Bart Ramselaar duplicó el marcador en el minuto 72 antes de que Lennart, amplió la distancia en el minuto 82. Antes del juego había terminado, Abdul Rasq Akeem (90 ‘) y Maxime Lestienne (90+4’) se sumaron al sufrimiento del anfitrión al puntaje final a 5-0.

Esta victoria hizo firmar a los marineros de Lion City en la parte superior de la clasificación de S.League. De dos partidos, se borraron con una victoria, anotaron 7 goles y concedieron. Los marineros ahora recolectaron 6 puntos, superiores a Tampines Rovers y Albirex Niigata, quienes recolectaron 4 puntos.

Valioso capital para enfrentar a Persib

Este impresionante resultado es sin duda una capital importante para los marineros que tocarán el partido inaugural del Grupo G ACL 2 contra Persib Bandung. El duelo está programado para tener lugar en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), jueves 18 de septiembre de 2025,

Persib debe ser consciente de la nitidez de las líneas de primera línea de los marineros de Lion City. El trío de Ramselaar, Lestienne y tu demostraron ser una amenaza real, además de una defensa sólida que ni siquiera había concedido esta temporada.