‘Danger’ proyectado para Joe Flacco, Dillon Gabriel probablemente se beneficiará

El Cleveland Browns no inspiró mucha confianza en la semana 2 a través de una pérdida de carretera contra el Ravens de Baltimoreque pone el arranque Joe Flacco en múltiples posiciones precarias.

En primer lugar, las luchas de Flacco en Baltimore lo empujaron mucho más cerca de la cúspide de perder su trabajo inicial ante el respaldo de novato Dillon Gabriel. Tanto Jeremy Fowler como Dan Graziano de ESPN llamaron a Flacco como el NFL QB en el más «peligro de ser banca» el miércoles 17 de septiembre.

«Flacco está a salvo por ahora, pero, como con la mayoría de los quarterbacks del puente, defendiendo una copia de seguridad de novato, la única forma de mantener con éxito el trabajo es ganar algunos juegos». Fowler escribió. «De lo contrario, los equipos giran a la opción más joven, pensando que el jugador puede provocar la ofensiva o proporcionar esperanza para el futuro. Flacco ha mantenido la fuerza de su brazo y aún puede moverse un poco. Estaba muy crujiente en la Semana 1. Pero la movilidad de Dillon Gabriel es un activo si los Browns se vuelven hacia él».

Comenzar las próximas semanas presenta problemas potenciales para la longevidad de Joe Flacco, Capítulo final de carrera

La segunda preocupación grave de Flacco es que los Browns tienen la intención de mantenerlo en la alineación inicial mientras navegan por un brutal tramo de horario que comenzó con el Bengals de Cincinnati En la Semana 1 y los Ravens el fin de semana pasado, y que continúa con múltiples concursos consecutivos contra 2024 equipos de playoffs en las próximas semanas.

Esa pizarra comienza con el Packers de Green Bay en Cleveland este domingo y luego el Leones de Detroit en la carretera, Vikingos de Minnesota en Europa y Pittsburgh Steelers en Pensilvania.

«Lanzar un novato de tercera ronda a cualquiera de esos entornos sería difícil para su primer inicio, lo que hace que el juego del 19 de octubre contra Miami sea el reposo más realista para cambiar a los quarterbacks, siempre que Flacco se mantenga tan tiempo», Jason Lloyd del atlético escribió el 15 de septiembre.

Cleveland le brinda a Flacco la oportunidad de demostrar su valía en los próximos juegos de concursos es sin duda el resultado que preferiría el QB de 40 años. Pero esa ecuación cambia un poco si los Browns tienen la intención expresamente de sacar a Flacco desde la alineación antes de un enfrentamiento de la Semana 7 con el DelfinesY él sabe que ese es el plan.

En ese escenario, Flacco no es más que un escudo de carne para Gabriel, y potencialmente QB3 Sanders de cobertizoJugando con una lista inferior contra algunos de los equipos más difíciles de la liga.

Si bien esas circunstancias no necesariamente se prestan a las lesiones que sufren Flacco, aunque podrían, ese nivel de oponente de semana tras semana combinado con una falta de armamento ofensivo y una mentalidad plegable de la organización tan temprano en la campaña podría contribuir a un final feo e injusto de lo que ha sido una carrera relativamente estoriada para Flacco.

Browns es mejor servido a través de la junta para cambiar de Joe Flacco a Dillon Gabriel antes que la Semana 7

Puede tener diseños para jugar en 2026, aunque si ese es el caso, la forma en que los Browns están manejando su mandato esta temporada está haciendo Flacco sin favor.

La cultura perdedora que ha sido generalizada en Cleveland durante esencialmente tres décadas también es peligrosa para el resto de la lista si se arrastra temprano y con fuerza esta temporada, particularmente dado cuántos novatos ya han asumido papeles prominentes.

Como tal, los Browns deberían considerar una transición a Gabriel antes de la Semana 7. La defensa de los Steelers ha entregado 31.5 puntos por juego durante dos semanas y no parece la potencia tradicional que ha sido durante la mayor parte de la mayor parte de Mike Tomlin era.

Ir con Gabriel, incluso un juego o dos antes, podría enviar el tipo de mensaje correcto al vestuario sobre la intención de Cleveland de jugar al fútbol competitivo y hacer todo lo posible para ganar, mientras que la esperanza aún queda para la temporada, sin embargo, el poco podría llegar la Semana 6 si los Browns se encuentran 0-5, lo cual es completamente posible.