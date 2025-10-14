D’Angelo muerto: el pionero del neo-soul tenía 51 años

D’Angelo, un legendario cantante de R&B que ayudó a ser pionero del neo-soul, falleció. Tenía 51 años.

La familia del cantante confirmó su muerte en un comunicado a Variedad. “La brillante estrella de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida… Después de una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, estamos desconsolados al anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fanáticos en todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa y deja esta vida hoy, 14 de octubre de 2025. Nos entristece que solo pueda dejar queridos recuerdos con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de una música extraordinariamente conmovedora. él deja atrás. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros para llorar su fallecimiento y al mismo tiempo celebrar el regalo de la canción que le dejó al mundo”.

Asociados cercanos a D’Angelo lo recordaron en las redes sociales. DJ Premier, quien produjo su canción «Devil’s Pie», publicó: «Qué pérdida tan triste por el fallecimiento de D’Angelo. Pasamos muchos momentos maravillosos. Te extrañaré mucho. Duerme tranquilamente, te amo, REY».

D’Angelo, una figura esquiva que brillaba bajo los reflectores, lanzó tres álbumes a lo largo de su carrera, incluido su debut en 1995, “Brown Sugar”, “Voodoo” del 2000 y su último álbum, “Black Messiah” de 2014 con The Vanguard. Desarrolló un sonido característico con “Brown Sugar”, combinando tropos clásicos del R&B con influencias del hip-hop, antes de desarrollar una estética más rica y conmovedora para “Voodoo”. Ganó cuatro premios Grammy por sus dos últimos discos y fue una figura crucial en el inicio de la era del neo-soul.

Nacido como Michael Eugene Archer en South Richmond, VA, D’Angelo abrazó la música a una edad temprana, aprendió a tocar el piano a la edad de tres años y tocaba en la iglesia junto a su padre, que era un ministro pentecostal. A lo largo de su adolescencia, actuó localmente en grupos como Three of a Kind, Michael Archer y Precise, e Intelligent, Deadly but Unique (IDU).

En 1993, firmó con EMI y escribió el éxito «U Will Know» para el grupo Black Men United (BMU). D’Angelo lanzó su álbum debut «Brown Sugar» en julio de 1995, pasó 65 semanas en el Billboard 200 y generó los éxitos «Lady», «Cruisin’ y la canción principal. Después de una pausa, siguió con «Voodoo», una de las piedras angulares del R&B y soul de principios de la década de 2000.

Más por venir…