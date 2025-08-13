Dane Komljen en ‘Desire Lines’, un contendiente de competencia principal de Locarno

Un hombre se disuelve en una silueta brillante antes de pasar a través de una pared hacia la otra vida en las «líneas de deseo» fantasmales de Dane Komljen, que mantuvo su estreno mundial el 11 de agosto en la principal competencia internacional de Locarno.

Komljen, un cineasta y artista visual serbio con sede en Berlín, conocido por su cine lento y afilado, Komljen fue reconocido por primera vez por su debut en 2010, «Ya soy todo lo que quiero tener», que compartió un tercer premio en la competencia de Escuelas de Cine de Cinefondation School de Cannes. Después de exhibir más de una docena de películas en festivales como Rotterdam, Cinema du Réel y Sarajevo, entre otros, ha regresado a Locarno por quinta vez con este audaz título.

«Desire Lines» sigue a Branko (Ivan Čuić), un insomnio nervioso que flota alrededor de Belgrado por la noche, a menudo en la búsqueda obsesiva de su hermano menor. Esta rutina nocturna lo lleva a lugares extraños, de rodillas en el bosque, o en el autobús sin reflexionar, hasta que comienza de nuevo en el bosque entre una comunidad tranquila de «no humanos».

En este bosque idilio, Komljen contrapone la inquietud urbana con un respiro natural, donde Branko puede fusionarse literalmente en el mundo natural de la flora y la fauna.

Komljen crea una utopía ostensible para los ostracizados de espacios urbanos, con días que ahora pasan guisando albaricoques, tejiendo canastas, besando rocas y conversando con hongos. «A menudo se les dice que los hechos que vivimos y cómo amamos no es natural», dice Komljen, quien quería resistir las formas en que la naturaleza se pesa contra la rareza.

En ausencia del diálogo tradicional, Branko y compañía. Encuentre la comodidad en las citas no verbales con la naturaleza, que son inherentes a los guiones de Komljen. Similar a su «Afterwater» (2022), hay un fuerte aspecto lírico en el diálogo donde los personajes reflexionan activamente sobre sus vidas anteriores a través de la narración similar a la confesión. Sin embargo, Komljen dice que esta es la primera vez que escribe algo cercano a un «guión tradicional». Señala que su cine hasta la fecha, mientras que la ficción, extrae mucho de las tácticas de películas de ensayo.

A veces que recuerdan las ansiedades corporales de las películas de Alain Guiraudie, «Desire Lines» presenta una serie de interludios perturbadores e inventivos, que involucran cámara térmica, criaturas computarizadas e imágenes estroboscópicas de trabajo. «Hay algo queer sobre [the visuals]Como si hubiera una textura de la imagen que constantemente sigue derramándose o deslizándose en otra cosa, en un molde diferente «.

«Desire Lines» presenta lugares sorprendentes, exponiendo tanto los extremos de la vida en la ciudad como la quietud de los paisajes pastorales. Filmadas durante 32 días por dos director de fotografía, Ivan Marković y Jenny Lou Ziegel, la película se divide regionalmente entre la ciudad de Belgrado y las zonas rurales de Bosnia y Herzegovina. «Quería explorar estas configuraciones en sus propios términos para crear dos experiencias diferentes que luego se fusionarán». Estas dos experiencias facilitan un cambio narrativo entre la tensión de las urbanas y rurales, tan inherentes a las películas de Komljen, y se manifiestan aquí como catarsis. «Es una película sobre cambios y quería que hubiera un cambio dentro de la mirada en sí que sea muy sutil, pero que se convierte en la experiencia de la película», agrega.

En la narración convencional, Komljen también redirige las dimensiones políticas de este trabajo al subtexto visual. «No soy político, soy cineasta», sostiene Komljen. Pero su dedicada atención a establecer tomas de edificios residenciales dentro de la capital serbia aún gesto hacia la historia tensa de su ciudad natal, que los personajes escapan puntiagudas. En una escena, Branko, un fantasma, camina pasivamente a través de una frontera sin ser detenido, un ideal utópico en sí mismo. El impulso de perseguir fantasía en lugar de un sombrío realismo revela una sensibilidad generosa que abre la figura solitaria de Branko a la audiencia. «Ya no estoy seguro de que el cine funcione como una ventana. Estoy más interesado en el poder de la imaginación y la construcción del mundo», concluye Komljen.