Dando la bienvenida a Nataru, Sarinah lleva a cabo una serie de programas de concientización cultural y social

Jacarta – Miembro de BUMN Holding en el sector de Turismo y Aviación, también conocido como En viajePT sarina (Sarinah), presenta un programa de fin de año diseñado como una experiencia integral para públicopara acoger el impulso de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo o nataru 2025-2026.

Herdy Harman, director digital y de recursos humanos de InJourney, dijo que este período de vacaciones es un impulso estratégico para su partido, con un objetivo de 300.000 visitantes del 24 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, o un aumento de alrededor del 10 por ciento en comparación con el año anterior.

Dijo que fortalecer el programa de fin de año en Sarinah estaba en línea con la tendencia positiva del turismo nacional y la estrategia InJourney, de fortalecer los destinos basados ​​en experiencias.

«InJourney también está presente para garantizar que el viaje y la experiencia de Nataru se desarrollen de forma segura, fluida y cómoda gracias a la colaboración de todas las partes gubernamentales, los operadores y la comunidad», dijo Herdy en su declaración del lunes 22 de diciembre de 2025.



Conferencia de prensa de InJourney y Sarinah

La directora presidenta de PT Sarinah, Raisha Syarfuan, enfatizó que la serie de Navidad y Año Nuevo en Sarinah ha sido diseñada como una experiencia que parte de los valores de unión y cultura.

Enfatizó que la Navidad y el Año Nuevo para Sarinah no son sólo una celebración del calendario, sino un impulso para presentar un espacio que una a seres humanos, historias y valores.

«A través de la cultura, la gastronomía, el arte y los espacios para compartir, Sarinah pretende ser un lugar donde se celebre la unión, crezca la empatía y se convierta en un espacio para experiencias memorables y llenas de significado. Este es el papel de Sarinah que seguimos manteniendo como Centro de Experiencia Cultural de Indonesia», dijo Raisha.

Para garantizar la seguridad y la comodidad de los visitantes de Sarinah durante los períodos pico, Sarinah ha preparado varios pasos de preparación operativa, desde el fortalecimiento de 113 efectivos humanos, la coordinación con las fuerzas de seguridad, la verificación de los sistemas del edificio y la protección contra incendios, hasta el ajuste de los horarios operativos.

«En Nochevieja, el centro comercial Sarinah Thamrin funcionará de 10.00 a 00.00 WIB», dijo.

Con el tema «Regalos llenos de sentimientos del trabajo lleno de amor», Sarinah presenta a Ulos como el principal elemento visual de la Navidad de 2025. En las tradiciones del pueblo del norte de Sumatra, Ulos representa oraciones, bendiciones y buenos deseos, en consonancia con el espíritu navideño que prioriza los valores del amor y la unión.

Uno de los programas emblemáticos de la serie de programas de fin de año de Sarinah es la reapertura del mercado. Archipiélago con un nuevo concepto y ambiente después de una completa renovación. Pasar Nusantara, que presenta 55 inquilinos seleccionados de alimentos y bebidas con una capacidad de 316 asientos, está diseñado y se espera que sea un espacio para el encuentro de sabores e historias, además de fortalecer el papel de Sarinah como destino culinario y cultural en el centro de la ciudad.