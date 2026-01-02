Dandim Jember habla sobre la muerte de Babinsa después de una fiesta con alcohol

jemberVIVA – Comandante Kodim (Dandim) 0824 Jember, el teniente coronel Arm Indra Andriansyah finalmente habló sobre el personal del oficial de supervisión de la aldea o babinsa El sargento jefe de Karangrejo, Putu Menaka, quien supuestamente murió después de una fiesta para beber hace algún tiempo.

«Que Serka Putu, miembro de Babinsa Karangrejo, Koramil Sumbersari, murió en el Hospital Baladhika Husada debido a un paro cardíaco con diagnóstico de hipertensión», dijo Indra en una conferencia de prensa en la sede de Kodim 0824 Jember, el viernes por la tarde.

Según él, el informe que decía que Putu murió a causa del alcohol no era cierto y esto también se basó en los resultados de un currículum médico confiable del Hospital Baladhika Husada.

Cuando se le preguntó sobre la llegada de Serka Putu al lugar de la fiesta, Dandim Indra no pudo responder definitivamente porque su partido todavía estaba esperando los resultados de más investigaciones y recogiendo declaraciones de varios testigos.

«Necesitamos realizar más investigaciones, por lo que no podemos proporcionar información definitiva y todavía estamos esperando los resultados de la investigación. Los hechos que podemos transmitir sobre la causa de la muerte se basan en el currículum médico», dijo.

Mientras tanto, el médico de guardia en el Hospital Baladhika Husada Jember, Dr. Deny Febriwijaya R., dijo que el paciente Putu ingresó en el hospital el domingo 28 de diciembre a las 20.48 WIB con quejas de dificultad para respirar, por lo que los agentes le brindaron tratamiento de oxigenación.

«También realizamos un examen que resultó en que la presión arterial del paciente estaba bastante alta y su saturación de oxígeno también disminuyó. El paciente tenía antecedentes de dificultad para respirar, tos y presión arterial alta», dijo.

Dijo que el paciente Putu finalmente fue llevado a la UCI debido a diversos malestares que presentaba y que durante su tratamiento en la UCI su estado empeoró hasta el punto de ser crítico. A las 23.01 WIB, el paciente fue declarado muerto.

«El paciente murió de un ataque cardíaco causado por una emergencia hipertensiva y también por dificultad para respirar. Esa es la información médica que podemos proporcionar sobre el paciente Putu», dijo.

Anteriormente, un informe de la policía de Jember Resort indicó que ocho personas fueron víctimas de una fiesta para beber celebrada desde la tarde del sábado 27 de diciembre hasta la madrugada del domingo 28 de diciembre de 2025.

Seis de ellos murieron en diferentes momentos, una de las víctimas fue Serka Putu quien falleció el domingo 28 de diciembre de 2025.