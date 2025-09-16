Dancing With The Stars ‘Carrie Ann Inaba to Miss Temporada 34 Premiere

Carrie Ann Inaba se perderá el estreno de la temporada 34 de «Bailando con las estrellas«Debido a la enfermedad.

No habrá juez de reemplazo para la noche, a pesar de que la serie a menudo invita a uno de sus profesionales de la danza a sentarse en el panel como cuarto juez especial. Una fuente dice Variedad Esa actuación de apertura se obtendrá de 20 puntos en lugar de la típica escala de 30 puntos.

Inaba anunció su ausencia en una publicación de Instagram. «Quería compartir que no estaré en el show esta noche, ya que me siento bastante bajo el clima», escribió. «Estoy descansando y no puedo esperar a volver la próxima semana con buena salud. Mientras tanto, deseo a todos los concursantes la mejor de las suertes. Te animaré desde casa. ¡Que tengan un gran espectáculo a todos!»

El elenco de la temporada 34 incluye a Hilaria Baldwin, Danielle Fishel, Alix Earle, «La vida secreta de Mormon Wives» protagoniza a Jen Affleck y Whitney Leavitt, Andy Richter, Elaine Hendrix y más.

