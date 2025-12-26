Danantara y el Gobierno de EE.UU. se han comunicado sobre el acceso a minerales críticos

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto dijo que la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) Danantara han mantenido conversaciones con Estados Unidos (COMO) relacionado acceso a minerales críticos (mineral crítico).

Explicó que la discusión fue parte de las negociaciones. arancel cero por ciento para una serie de productos básicos de recursos naturales (SDA) de Indonesia.

«Por supuesto, con respecto a los minerales críticos, Danantara ya ha tenido conversaciones con su agencia de exportación en Estados Unidos, y también hay varias empresas estadounidenses que han hablado con empresas de minerales críticos en Indonesia. Así que ese es el acceso a los minerales críticos proporcionados por el gobierno», dijo Airlangga en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 26 de diciembre de 2025.

El papel de Danantara en este caso es de empresa a empresa (B2B). Esto significa que Danantara facilita y une la colaboración directa entre empresas indonesias y empresas estadounidenses que tienen interés en invertir en el sector minero crítico.

Airlangga explicó que en realidad la participación de Estados Unidos en el crítico sector minero de Indonesia no era nada nuevo. Puso el ejemplo de la materia prima de cobre, en la que trabaja la empresa estadounidense Freeport-McMoRan desde 1967.

Además del cobre, Airlangga mencionó otros minerales críticos que preocupan a Estados Unidos, incluidos el níquel, la bauxita y los metales de tierras raras.

En cuanto al níquel, mencionó la existencia de empresas multinacionales como PT Vale Indonesia Tbk, que operan en Indonesia desde los años 1970. En cuanto a las tierras raras, según sus palabras, todavía se encuentran en la fase de desarrollo.

«Nuestra tierra rara también está todavía en proceso. Es un producto de Timah», dijo Airlangga.

Además, Airlangga reconoció que Estados Unidos necesita acceso a minerales críticos para diversos sectores estratégicos, desde la industria automotriz y aeronáutica hasta equipos militares y de defensa.

Se sabe que anteriormente el gobierno indonesio tenía como objetivo un acuerdo arancelario recíproco con los EE.UU. que sería completado y firmado a finales de enero de 2026 por el presidente indonesio Prabowo Subianto y el presidente estadounidense Donald Trump.

Todas las cuestiones sustantivas del documento Acuerdo Arancelario Recíproco o Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) han sido acordadas en principio por los dos países. Actualmente, el proceso de negociación está entrando en la etapa de redacción jurídica y armonización lingüística.