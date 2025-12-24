Danantara, que ya no es de propiedad privada, se convierte en el nuevo administrador de 240 mil hectáreas de tierras de palma aceitera como resultado de la ‘limpieza’ de la AGO

Yakarta, VIVA – El gobierno ha dado grandes pasos para reorganizar el control de los recursos naturales nacionales. Las tierras de plantaciones de palma aceitera que cubren un área de 240.575 hectáreas y que anteriormente estaban controladas por privados, ahora han cambiado oficialmente de manos a la Agencia de Gestión de Inversiones. Danantara a través de PT Agriñas Archipiélago de Palma.

Esta toma de tierras es el resultado real de la operación de «limpieza» del área forestal llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de Control del Área Forestal (Grupo de trabajo del PKH) formado por el Presidente.

Ministro de justicia Sanitiar Burhanuddin reveló que cientos de miles de hectáreas de tierra procedían de 124 personas jurídicas o empresas repartidas en seis provincias. El proceso de traspaso se lleva a cabo por etapas a través de un mecanismo interinstitucional.

«Las tierras de plantación de aceite de palma fueron entregadas a los ministerios e instituciones pertinentes, desde el Grupo de Trabajo del PKH al Ministerio de Finanzas, luego a Danantara, luego entregadas a Agrinas», dijo Burhanuddin en el informe de logros del Grupo de Trabajo del PKH, el miércoles 24 de diciembre de 2025, citado por YouTube de la Secretaría Presidencial.

Restaurar áreas forestales y ahorrar dinero estatal

Además de las tierras de palma aceitera que fueron transferidas a la gestión para la productividad estatal, el Fiscal General también informó haber recuperado el control de 688.427 hectáreas de tierras de conservación. Esta tierra fue entregada al Ministerio de Silvicultura para restaurar su función como pulmón del mundo.

Las acciones del grupo de trabajo del PKH también tuvieron un impacto significativo en el tesoro estatal. En total, la Fiscalía General pagó 6,62 billones de IDR, que consisten en multas administrativas forestales por valor de 2,34 billones de IDR y el rescate de fondos estatales de casos de corrupción de CPO e importaciones de azúcar por valor de 4,28 billones de IDR.

Prevenir inundaciones repentinas y mafia forestal

El Fiscal General subrayó que esta orden se cumple con urgencia no sólo por la economía, sino también por salvar la vida de las personas. Destacó la conversión masiva de tierras aguas arriba de los ríos, que es la principal causa de las inundaciones repentinas en las regiones de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«Existe una fuerte correlación de que la gran inundación en Sumatra no es sólo un fenómeno natural ordinario, sino que está relacionada con la conversión masiva de tierras en las cuencas de los ríos aguas arriba», subrayó Burhanuddin.

Confirmó que continuarán las investigaciones sobre 27 empresas sospechosas de dañar los ecosistemas aguas arriba.

«La ley debe respetarse. Garantizamos que la silvicultura sea un regalo que debe gestionarse en beneficio de la gente, no sólo en beneficio de unos pocos grupos de personas», concluyó.