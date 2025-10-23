Danantara irá a China para negociar la deuda del tren rápido, preste atención a los puntos

Jacarta – Director de Operaciones (COO) Danantara, dony oscar confirmó que su partido enviaría un equipo de negociadores a China para discutir el asunto. deuda Coche rápido Yakarta Bandung también conocido como Whoosh.

«Iremos a negociar las condiciones de este préstamo. Este es el punto negociación nosotros», dijo Dony en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

«(La discusión) se refiere a las condiciones de los préstamos, las tasas de interés, luego también hay varias cuestiones monetarias que también discutiremos», dijo.

Jefe de BP BUMN BUMN, Dony Oskaria.

Dony agregó que el papel del Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, también estaría involucrado en los esfuerzos de negociación.

A través del equipo de negociación formado por elementos del gobierno y de Danantara, Dony cree que estas negociaciones proporcionarán los mejores resultados para Indonesia. Aunque Dony tampoco confirmó claramente si se utilizaría la liquidación de la deuda del tren rápido. Presupuesto público.

Sólo dijo que actualmente su partido sigue buscando la mejor opción para resolver el problema de la deuda del tren de alta velocidad de acuerdo con las instrucciones del gobierno.

«Buscaremos la mejor opción que no necesariamente utilice eso (APBN). Simplemente seguiremos las instrucciones del gobierno. Después de todo, para Danantara lo más importante es cómo (los trenes rápidos) funcionan bien», dijo Dony.

En cuanto a si es cierto que los gobiernos de Indonesia y China acordaron una reestructuración de la deuda durante 60 años, Dony pidió que esto se confirme directamente con el presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Si bien el proceso de negociación de la deuda del tren de alta velocidad aún está en curso, Dony también pidió al público que no se preocupe por el proyecto Whoosh. Porque, según él, el tren rápido Whoosh, como primero en el Sudeste Asiático, seguirá aportando muchos beneficios a la sociedad.

«Lo que hay que comunicar al público es que no tienen que preocuparse porque Whoosh ha proporcionado muchos beneficios de transporte. Y en cuanto a la solución de problemas financieros, creo que es sólo una opción», dijo Dony.

«Nos aseguramos de que (la opción de pago de la deuda) se complete. Ese es un problema que en mi opinión no es demasiado difícil desde una perspectiva corporativa, especialmente porque el EBITDA de la compañía es positivo. Es sólo una cuestión de dónde pagar las cuotas, eso es todo. Así que no es complicado y definitivamente lo resolveremos», dijo.