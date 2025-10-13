Danantara inyectó 30 billones de IDR, Garuda activará aviones en tierra y abrirá nuevas rutas

Bandung, VIVA – Aerolínea nacional PT Indonesia (Persero) Tbk ha vuelto a recibir un importante apoyo financiero para reforzar su base financiera.

Agencia de Gestión de Inversiones en Energía de Anagata Nusantara (BPI) Danantara) desembolsó oficialmente fondos por valor de 1.840 millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 30,5 billones para garantizar la continuidad de las operaciones de Garuda, que anteriormente se vieron afectadas por la prolongada crisis.

Director Presidente de Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitanrevelando que inyección de fondos Este es un impulso importante en los esfuerzos por acelerar la recuperación y transformación de las empresas.



Presidente Director de PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Hizo esta declaración después de asistir a un evento de becas para estudiantes de la Universidad Nurtanio en Bandung, el lunes 13 de octubre de 2025.

«Esta inyección de fondos es un soplo de aire fresco para Garuda. Con este apoyo, podemos mejorar nuestra situación financiera y devolver al servicio los aviones de Garuda y Citilink que han estado en tierra», dijo Wamildan en la ciudad de Bandung.

Garuda pretende poder volver a obtener beneficios el próximo año en línea con la recuperación de su flota y rutas operativas.

Además, Wamildan también reveló que la segunda etapa de asistencia financiera se entregará a finales de este año, aunque el monto aún se está calculando.

Garuda Indonesia no sólo se centra en la recuperación, sino que también planea expandirse. Esta aerolínea estatal abrirá nuevas rutas y aumentará el número de su flota. En los próximos cinco años, Garuda pretende operar hasta 120 aviones.

Anteriormente, la Agencia de Gestión de Inversiones en Energía de Anagata Nusantara (BPI Danantara) ayudaría a mejorar el desempeño de PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), que será llevado a cabo por la filial de Danantara, concretamente PT. Gestión de activos de Danantara (Persero).

Citando la divulgación de información de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI), Danantara ayudará en el proceso de reestructuración de Garuda a través de capital adicional sin derechos de preferencia (PMTHMETD) o colocación privada.

Se afirmó que lo que Danantara haría, entre otras cosas, sería un depósito de capital en forma de efectivo y la conversión de los préstamos de los accionistas en nuevas acciones.

Informe: Cepi Kurnia/tvOne Bandung