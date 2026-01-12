Danantara entrega refugios para residentes afectados por el desastre en Aceh Tamiang, también con el apoyo de BRI

Aceh Tamiang, VIVA – Un total de 600 unidades residenciales Danantara (cazara) fue entregado oficialmente por Danantara Indonesia a los residentes afectados desastre que se encuentra en la aldea de Simpang Empat, distrito de Karang Baru, Aceh Tamiang.

La residencia fue entregada al Gobierno de la Regencia de Aceh Tamiang (Pemkab), el jueves (1/8/2026) por el director general de Danantara, Rohan Hafas, y fue presenciada por el viceministro del Interior, Bima Arya, y varios funcionarios. BUMNO otro. Esta es una prueba clara de la colaboración entre las empresas estatales y el Gobierno en los esfuerzos por acelerar la recuperación, donde BRI También apoya en términos de financiación y cumplimiento de necesidades logísticas.

Rohan Hafas dijo que, con la ceremonia de entrega, la comunidad había comenzado a ocupar Huntara, que también estaba equipada con diversos servicios e instalaciones. Todos los refugios se construyen de acuerdo con las normas relativas a los refugios de emergencia, incluidas estructuras seguras, acceso a agua potable, instalaciones sanitarias, suministro de electricidad y apoyo a los servicios de salud. Las zonas residenciales también están equipadas con instalaciones públicas como clínicas, parques infantiles, así como acceso gratuito a Internet y electricidad para apoyar las actividades sociales de la comunidad.

La construcción de la primera fase de Huntara fue el resultado de la colaboración de BUMN bajo la coordinación de Danantara Indonesia y el programa general BUMN Peduli. En cuanto al financiamiento y la satisfacción de las necesidades logísticas, BRI, Mandiri, BNI, BTN y BSI también están movilizando recursos para acelerar la recuperación y garantizar que el proceso de desarrollo sea sostenible.

Secretario Corporativo BRI Dhanny reveló que la contribución de BRI a la construcción de este refugio es parte del compromiso real de BRI de apoyar la recuperación posterior a un desastre. BRI continúa apoyando los esfuerzos del gobierno y las empresas estatales para ayudar a acelerar la recuperación y rehabilitación de las comunidades en las áreas afectadas por desastres.

«Esperamos que las personas afectadas por el desastre puedan ocupar Huntara de manera cómoda y segura. La esperanza es que Huntara se convierta en un puente importante hacia la fase de vivienda permanente y la recuperación económica de la comunidad», dijo Dhanny.

Hasta el 9 de enero de 2026, el propio Grupo BRI ha llevado a cabo 60 acciones de respuesta de emergencia en varias regiones de Sumatra con el apoyo de 10 unidades de puestos de desastre. La ayuda distribuida incluyó 6.500 paquetes de alimentos listos para el consumo, 145.000 paquetes de alimentos básicos, 950 paquetes de kits de supervivencia, así como apoyo financiero y logístico a Danantara Housing (Huntara), 10 tiendas de campaña y 1.680 unidades de colchones y mantas.