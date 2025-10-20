Danantara Boss reducirá la empresa matriz y subsidiaria BUMN a 230 empresas

Jacarta – Director ejecutivo (CEO) Danantara, Rosan Roeslaniracionalizará cantidad compañía BUMNO que abarca a padres y nietos de empresas estatales, de 1.044 empresas estatales anteriores a 230-340 empresas estatales.

Lea también: El jefe de Danantara confía en que los dividendos de las empresas estatales alcanzarán los 140 billones de IDR en 2025



Rosan dijo que inicialmente sólo había 800 empresas estatales, pero ha seguido creciendo en 12 sectores hasta llegar a casi 1.044 empresas estatales en la actualidad.

“Queremos hacer esto eficaz, eficiente de mil empresas estatales. «Lo hemos revisado, tal vez la dirección sea sólo llegar a 230-340 empresas estatales en los próximos cinco años», dijo Rosan en Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Lea también: Estrategia de Danantara para mantener la inversión y colocar fondos en el mercado de capitales, incluido SBN





Ministra de Inversiones y Downstreaming/Jefa del BKPM, Rosan Roeslani

Dijo que el plan para racionalizar el número de empresas estatales era el objetivo de Danantara como Agencia de Gestión de Inversiones.

Lea también: Corrupción crediticia ficticia en bancos estatales: hasta miles de millones de rupias desaparecidas, 8 sospechosos y 3 fugitivos



«Ese es nuestro objetivo, porque no hablamos de números, hablamos de calidad. Y también dije, no sólo hablamos de pérdidas y ganancias, sino que también hablamos más de recursos humanos», afirmó.

A título informativo, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, se muestra optimista en cuanto a que los esfuerzos por reducir el número de empresas estatales (BUMN) de 1.000 a unas 200 entidades comerciales pueden aumentar la relación de rentabilidad entre los beneficios y los activos totales (Retorno de los Activos/RoA).

Dijo que había dado instrucciones al director ejecutivo de Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, para que llevara a cabo esta racionalización.

Aparte de eso, también pidió a la gerencia de Danantara Indonesia que opere las empresas estatales con estándares comerciales internacionales, incluida la contratación de los mejores talentos, tanto dentro como fuera del país.

El Presidente afirmó que esta medida se tomó para garantizar que la gestión de las empresas estatales sea más eficiente, transparente y competitiva a nivel mundial. A través de estos esfuerzos, se muestra optimista de que pueda aumentar el índice de rentabilidad de los activos de las empresas estatales, que anteriormente era sólo de entre el 1 y el 2 por ciento.