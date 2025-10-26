Dana White reacciona a la pelea de Tom Aspinall que termina en Eye-Poke

UFC 321 dio un giro impactante cuando Tom AspinallLa primera defensa del título terminó abruptamente después de un doble golpe en el ojo. Incapaz de continuar, Aspinall vio su pelea en el evento principal con Ciryl Gane dictaminó un no contest. El final provocó una reacción mixta en toda la comunidad de MMA, incluso de Dana Blancoquien reveló lo que sigue para ambos.

Antes del incidente, Gane parecía confiado y se estaba desempeñando bien. Conectó golpes limpios e incluso le hizo sangrar la nariz a Aspinall en la pelea.

White expresó su decepción porque la pelea terminó de la manera que lo hizo y cuestionó la decisión del campeón de peso pesado de detenerse. También se preguntó si Aspinall no podía ver o quería salir de la pelea.

«No puedo hacer que la gente pelee. Si quiero organizar una pelea, no puedo hacer que la gente pelee, y definitivamente no puedes hacer que alguien continúe si siente que ha resultado lesionado», dijo White durante el UFC 321. conferencia de prensa posterior a la pelea. Sólo Tom sabe lo que pasó. ¿Podía ver? ¿No podía ver? ¿Podría continuar? Sólo Tom lo sabe”.

Debido al final, White también confirmó que habrá una revancha inmediata entre Aspinall y Gane.

«Es lamentable que haya terminado de la forma en que lo hizo y sí, creo que probablemente habrá mucho más interés en la revancha», dijo White. «Nunca hago esto cuando se trata de hablar sobre la próxima pelea. La revancha es lo que tiene sentido».

El CEO de UFC reveló que planea programar la revancha una vez que Aspinall reciba autorización para regresar al octágono.

Tom Aspinall reacciona al doble golpe en el ojo

Tom Aspinall también compartió su reacción inmediata después de que terminó la pelea debido a un doble golpe accidental en el ojo.

El campeón de peso pesado parecía visiblemente molesto y abordó los abucheos de la multitud durante su entrevista posterior a la pelea con Daniel Cormier. Aspinall explicó la gravedad del golpe en el ojo y su decisión de no continuar.

«Chicos, acabo de recibir [expletive] Metió el nudillo profundamente en el globo ocular. ¿Por qué estás abucheando? dijo Aspinall. “¿Qué se supone que debo hacer al respecto? yo no hice el [expletive] empuja, no puedo ver”.

Añadió:

«La pelea apenas comenzaba. Completa [expletive]. Casi no puedo abrir el ojo. [Expletive] Doble golpe, ambos globos oculares”.

La frustración de Aspinall era clara y sus comentarios luego provocaron un debate entre fanáticos y analistas.

Dana White elogia la actuación de Gane contra Aspinall en UFC 321

A pesar de la controversia, White elogió la actuación de Gane contra al menos UFC 321. Se dijo que ‘Bon Gamin’ lucía impresionante antes de que el golpe a Aspinall detuviera la pelea.

White recordó cómo los fanáticos dudaron de Gane después de su derrota por sumisión ante Jon Jones. El UFC El CEO cree que silenció a sus críticos con su actuación contra Aspinall.

White también cree que la pelea demuestra que Gane es un contendiente digno y un luchador con calibre de campeonato.

“Gran demostración, [expletive] final. Creo que después de la pelea con Jones, mucha gente descartó a Ciryl Gane, se veía muy bien esta noche», dijo White durante su conferencia de prensa posterior al evento. «Parecía que nos esperaban algunas rondas e iba a ser una buena pelea».

Según lo que sucedió en UFC 321, la revancha entre Aspinall y Gane será mucho más intrigante.