Dana Walden de Disney recibirá el Premio Internacional de Fundadores de Emmy 2025

Copresidente de Disney Entertainment Dana Walden Ha sido aprovechado para recibir el Premio Internacional de Fundadores del Emmy 2025, anunció el lunes la Academia de Televisión de Artes y Ciencias de la Televisión. Walden se le presentará el honor en el 53º evento internacional de premios Emmy en Nueva York el lunes 24 de noviembre.

Walden fue elegido por el premio de este año «en honor a su impacto transformador en la industria de los medios y el entretenimiento, y el increíble impacto global de los espectáculos que ha supervisado», dijo The Org al anunciarla como la receptora de este año.

«Las contribuciones de Dana Walden al entretenimiento son realmente notables, después de haber dado forma a la creación y el éxito de numerosas series de televisión icónicas y galardonadas», dijo el presidente/CEO de la Academia Internacional, Bruce L. Paisner. «Su liderazgo, primero como CEO de Fox Television Group y ahora como copresidente de Disney Entertainment, ha desempeñado un papel fundamental en la influencia de la industria global. Estamos encantados de reconocer su trabajo excepcional y su impacto duradero con el premio Fundadores».

Walden, considerado el principal candidato para suceder a Bob Iger como CEO del Imperio Disney, recientemente se ha ganado felicitaciones, incluido el premio Milestone en los Premios del Gremio de Productores 2025. También ha sido incluida en el Salón de la Fama de Broadcasting & Cable, fue nombrada MIPCOM Personality of the Year, incluida en las 2024 CNBC ChangeMakers: Women Transforming Business List, y recibió un premio a logro de por vida de las mujeres de pregrado de Harvard en los negocios.

«Es un privilegio extraordinario ser reconocido por la Academia Internacional», dijo Walden en un comunicado. «He trabajado con algunos de los creadores y ejecutivos más talentosos del mundo: personas que se preocupan profundamente por la narración de cuentos y su poder para conectar al público en todo el mundo. Este reconocimiento refleja su pasión y dedicación, y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos».

Como jefe de los negocios de medios, noticias y contenido de Disney’s Global Entertainment, Walden también comparte la supervisión de Disney+ y Hulu; Disney+ ahora opera en más de 150 países y 40 idiomas. El año pasado, la compañía Walt Disney recibió 60 premios Primetime Emmy, que señaló que fueron la mayor cantidad de victorias en un año por una sola compañía.

Walden se unió a Disney como parte de su adquisición de los activos del siglo XX del siglo XX; Anteriormente fue CEO de Fox Television Group. Walden has overseen the production and development of hit programs including “24,” “Abbott Elementary,” “The Americans,” “American Horror Story,” “American Idol,” “The Bear,” “Dancing with the Stars,” “Family Guy,” “Glee,” “Grey’s Anatomy,” “Homeland,” “The Kardashians,” “Modern Family,” “Only Murders in the Building,” “Percy Jackson and the Olympians,” «Shōgun», «The Simpsons» y «This Is Us» y más.

Walden se une a una lista de homenajeados del Premio Internacional de Fundadores del Emmy, incluyen a Steven Spielberg, Oprah Winfrey, JJ Abrams, Jesse Armstrong, Shonda Rhimes, Ryan Murphy y David E. Kelley. Variedad es socio en el evento, junto con Ay Yapim, CJ Enm, Dubai Studios, Ernst & Young, Globo, MediaFellows, Miptv, Plural y Sofitel.