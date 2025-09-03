Dan Rinter golpea los asentamientos de CBS y ABC Trump como «vergonzoso»

En 2004, Sumner Redstone estaba buscando agregar estaciones de televisión a la cartera de CBS y necesitaba la aprobación de una comisión de comunicaciones federales controlada por los republicanos. En ese momento, el presidente George W. Bush se enfrentaba a un duro oponente en su intento de reelección en el candidato demócrata John Kerry. El difunto presidente de Viacom entendió un poco de quién quería prevalecer en la carrera por la Casa Blanca.

«La elección de una administración republicana es un mejor trato», dijo Redstone. «Porque la administración republicana ha defendido muchas cosas en las que creemos».

El respaldo de Bush no fue solo una impactante reversión política para un «demócrata liberal» autodescrito. Coincidió con una campaña contra Y más bienla leyenda de la transmisión y la cara de Noticias de CBS derivado de su informe «60 minutos II» que cuestionó el servicio militar de Bush. Como empleado posterior de Redstone, más bien pronto estaría sin trabajo, al igual que otros cuatro empleados de noticias de CBS que fueron despedidos.

«Corporate tenía mucho dinero en juego en obtener estaciones adicionales. No querían irritar a las personas en el poder», dice más bien. Variedad en una entrevista exclusiva. «Eso es lo que terminó mi carrera en CBS News y las carreras de muchos otros muy buenos periodistas».

Avance rápido dos décadas, y la historia se repitió en medio de otra contenciosa elección presidencial, esta vez entre Donald Trump y Kamala Harris. Una entrevista de «60 minutos» con Harris avivó la ira de Trump poco antes de que retomara la Casa Blanca para un segundo mandato. Esta vez, las apuestas fueron mucho más altas dado que la hija de Redstone, Shari, necesitaba la aprobación de la FCC para una venta primordial a Skydance Media en un momento en que Trump estaba demandando a CBS News por miles de millones sobre el segmento. En julio, CBS resolvió la demanda por $ 16 millonesy 22 días después, el FCC aprobó la venta.

Con paralelos tan innegables, el Frank Marshall-El documental dirigido «más bien» es una historia de advertencia para aquellos que intentan dar sentido a la serie de casos que ilustran un panorama de los medios erosionado por presiones políticas abiertas. El Netflix La película, que se lanzó en DVD el 12 de agosto, tiene otra oportunidad para encontrar una audiencia en una coyuntura oportuna. Más bien, quien continúa trabajando en periodismo a los 93 años, hizo poca prensa cuando el documental, que rastrea sus décadas a la vanguardia del periodismo, se lanzó el año pasado. Pero el reciente estado del negocio de las noticias, que también vio ABC resolviendo una demanda de difamación con Trump por $ 16 millones encima Comentarios de George Stephanopoulos en un segmento de «esta semana»se llevó a reflexionar más bien sobre una cuarta finca bajo asedio.

«Es vergonzoso», dice sobre los asentamientos de CBS y ABC. «Lo que estamos viendo no es normal».

Más bien, quien ha cubierto todo, desde la Guerra de Vietnam hasta el 11 de septiembre, dice que la crisis existencial que enfrentan los periodistas comenzaron mucho antes de que Trump o incluso Bush. Hasta mediados de la década de 1980, las tres principales redes, ABC, NBC y CBS, eran propiedad y operadas por personas que creían que las noticias deberían ser vistas como un servicio público y no un brazo para apuntalar un conglomerado global. Durante el escándalo de Watergate en 1972, por ejemplo, el presidente Nixon trató de presionar a CBS para que se hayan eliminado por hacer «preguntas impertinentes», como recuerda.

«La diferencia entre ayer y hoy es que [CBS founder] William S. Paley, a pesar de que era un republicano y una persona de Nixon, no ejerció ninguna presión sobre la división de noticias «, agrega más bien.» Incluso entonces, hubo una tremenda presión de los poderes políticos para llevar la operación de noticias al talón. Pero en general, lo que obtuvieron cuando lo intentaron fue acero frío. Ahora, tienen malvavisco frío en el mejor de los casos «.

Revisar su propia expulsión de CBS fue doloroso para más bien, quien fue retratado por Robert Redford En «Truth» de 2015, una película que narra ese capítulo de su carrera.

«Fue muy desagradable, pero entendí completamente que tenía que estar en el documental y que no quería y no controlé cómo lo manejaban», dice más bien. «No lo hicimos [the Bush story] Perfectamente, pero hasta el día de hoy, mantendré que la historia era correcta «.

Marshall, el productor detrás de las franquicias del «Parque Jurassic» e «Indiana Jones», insistió en volver a visitar ese momento en que, más bien, fue criticado por sus compañeros periodistas, incluidos reporteros en el New York Times.

«No quería hacer una pieza de bocanada», explica Marshall. «Tuve que elegir esos momentos que sentí que eran grandes puntos de inflexión en su carrera».

En última instancia, Marshall no tenía idea de que el documental sería tan resonante cuatro años después de que comenzó a trabajar en ello y más de dos años después de que se lanzó por primera vez en el Festival de Cine de Tribeca en 2023.

«Creo que una democracia saludable es responsable por el Cuarto Estado», agrega Marshall. «Estos periodistas están descubriendo cosas incómodas, pero mantiene a las personas honestas, y necesitamos que alguien mantenga los pies de las personas al fuego. La verdad mantiene a las personas alerta. En las noticias fragmentadas de hoy, realmente no se puede decir dónde está obteniendo la verdad real, y eso es un poco triste».

En cuanto a la idea de que el anciano Redstone pidió la terminación de más bien, Marshall cree que es posible.

«Realmente no lo sé, pero donde hay humo, hay fuego», dice. «No pongo nada más allá de nadie hoy en día».