Dan Campbell suscita controversia sobre árbitros en el juego Lions-Chiefs

El Leones de Detroit y Jefes de Kansas City jugaron con todo su corazón durante Fútbol del domingo por la noche el domingo 12 de octubre y lamentablemente para la Ciudad del Motor no acabó bien. Digamos que a Detroit le gustaría olvidarse de ese partido, pero, por supuesto, todavía está fresco en nuestras mentes. Al final, los Lions perdieron ante los Chiefs con un 17-30 resultado finaly ciertamente hubo algunos resentimientos por parte del campamento de los Lions después de que el reloj llegó a cero.

Después del partido, la gran noticia fue una pelea que se desató en el campo. Esa no fue una pelea cualquiera. Este fue uno realmente intenso. Se destacó de otras peleas, y no en el buen sentido. Inmediatamente después del partido, el jugador de los Detroit Lions Brian Branch pareció desairar a Mahomes y golpear a los jefes jugador Juju Smith-Schuster. Después del enfrentamiento, Mahomes dijo a la prensa: «Jugamos el juego entre los silbidos. Ellos pueden hacer todas las cosas extracurriculares que quieran, pero nosotros jugamos el juego entre los silbidos. Y pensamos que jugamos un gran juego hoy y mantendremos este impulso en el futuro».

Branch ha sido suspendido un juego. Pero, si estaba frustrado por la falta de llamadas a los Chiefs, no está solo. Ahora, el entrenador en jefe de los Detroit Lions, Dan Campbell, ha revelado algunas noticias que están levantando algunas cejas en todo el mundo. NFL.

Dan Campbell habla sobre la situación de los árbitros para los Detroit Lions contra los Kansas City Chiefs

Al principio del juego, el mariscal de campo de los Detroit Lions Jared Goff Tuve una situación que es difícil de olvidar. Goff anotó un touchdown, pero fue llamado de nuevo por los árbitros del juego después de decir que Goff y la ofensiva de los Lions no habían ejecutado correctamente su truco. La bandera en esa jugada también llegó muy tarde, lo que la hizo aún más confusa y, francamente, frustrante. No hay manera de que los Lions hubieran hecho una jugada engañosa sin conocer las reglas, ¿verdad?

Campbell abrió esa pequeña lata de gusanos durante su discurso del miércoles 15 de octubre. aparición en radio en 97.1 FM The Ticket. En la llamada, el entusiasta de Metallica dijo que lo que le dijeron es que la oficina de la liga en la ciudad de Nueva York le había dicho al equipo en el terreno que era necesario anular el touchdown. Pero Craig Wrolstad, el árbitro principal del juego, dijo a los periodistas después del juego que no recibieron ninguna llamada de la oficina de Nueva York para revertir el touchdown. ¿Eso te parece sospechoso?

Es algo en lo que vale la pena pensar, pero, por supuesto, en el fútbol y en cualquier deporte, siempre habrá malas decisiones de ambos lados. El truco consiste en superar esas barreras, aunque no sea justo. Ahora, incluso si la Semana 6 todavía está en la mente de los Detroit Lions, el equipo tiene que mirar hacia el enfrentamiento contra los Detroit Lions. Bucaneros de Tampa Bay en la Semana 7.

El jugador de los Detroit Lions suena apagado

Al menos un jugador de los Detroit Lions no estaba contento con los árbitros durante el partido de los Chiefs y dejó claro su pensamiento. José Kerby recurrió a las redes sociales después del partido y compartido en su cuenta X una imagen de reacción que muestra que estaba bastante descontento con cómo esta casi incompleta de Travis Kelce todavía se consideró un problema. En otra publicación en xreaccionó cuando Kelce no fue llamado por lo que parecía ser un agarre mientras los Chiefs se movían para hacer un primer intento. José también compartió una foto de mahomes durante el partido charlando con un árbitro.

Al menos los Lions han terminado ese enfrentamiento con los Chiefs. Los Chiefs tenían marca de 2-3 al comenzar el juego, y parecía que, pase lo que pase, no iban a abandonar ese campo con marca de 2-4.