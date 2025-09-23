Dan Campbell habla sobre Rush de los Lions Pass después de que gane los Ravens

MVP dos veces Ravens de Baltimore jugador de ataque Lamar Jackson continuó parte de su éxito anterior el lunes por la noche en la Semana 3 contra Dan Campbell y el Leones de Detroit. Completó 10.7 yardas por pase con tres touchdowns y cero intercepciones.

Pero la defensa de los Leones hizo un trabajo excelente al contener a Jackson en el juego de carrera. Detroit despidió a los Ravens Signal-Caller siete veces y lo mantuvo en 35 yardas por tierra.

Los siete capturas contra Jackson empató una carrera. La última vez que tomó tantos capturas fue hace cuatro años contra el Pittsburgh Steelers.

Detrás de esos siete capturas, los Leones derrotaron a los Ravens 38-30 en la Semana 3. Campbell compartió después de la victoria lo orgulloso que estaba de su pase de pase.

«Esos muchachos fueron muy disciplinados. Jugaron entre ellos. Arrojaron la red; cerraron la red», Dijo Campbell. «No hicimos que nadie saltara en el aire, buceo mal aconsejado. Hombre, todos lo embotaron. Fueron disciplinados. Y los muchachos hicieron grandes jugadas. No tenía a dónde ir, y esa es la clave».

2023 Pro Bowler Aidan Hutchinson Publicó su segundo saco de la temporada. Pero fue un esfuerzo grupal total para los Leones, que estaban jugando sin comenzar el corredor de borde Marcus Davenport por primera vez en 2025.

«Se necesita a todos haciendo su trabajo, y nuestros muchachos hicieron eso», agregó Campbell. «Estuvo bien.»