Dan Campbell es llamado para comentarios de Za’darius Smith

El Leones de Detroit están a solo unos días de su apertura de la temporadaque será un importante juego de carretera. El equipo será su temporada regular contra el Packers de Green Bay en Ford Field el domingo 7 de septiembre de 2025, a las 4:25 pm, hora del este, y muchos en Motor City y más allá estarán observando.

Los Leones tienen la oportunidad de seguir siendo contendientes esta temporada, incluso después de perder a los dos principales coordinadores ante otros equipos de la NFL. Pero, tendrán que ser más saludables de lo que fueron la temporada pasada para hacerlo. Este año marcará un año importante Para los Leones, ya que vienen de dos temporadas fuertes, aunque una pérdida sorprendente en los playoffs a los Comandantes de Washington.

Un área que los que siguen a los Leones han estado gritando a Dan Campbell y Brad Holmes para que cuiden es el final defensivo. Si bien los Leones tienen a Aidan Hutchinson, no tienen otra superestrella para combinar con él, y su profundidad en esta posición está en duda.

Dan Campbell no parece querer volver a Smith

Trayectoria Za’darius Smith De vuelta a los Leones, sin duda ayudaría a su defensa. La temporada pasada, recién salido de una temporada de la NFL de segundo año pro-bowl, Hutchinson lideró a los Leones con 7.5 capturas incluso después No jugar en 12 juegos completos. Pero, no puede hacerlo solo.

Pero, durante una aparición del miércoles 3 de septiembre en 97.1 Costa y Jansen, el entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, discutió la profundidad del corredor de ventaja del equipo y habló sobre no traer de vuelta a Smith.

«Estamos bien en este momento, estamos bastante bien aquí», dijo Campbell. «Tenemos (Marcus) Davenport, tenemos una buena profundidad. Me gusta lo que tenemos el interior también. Tenemos mucha flexibilidad y estamos sentados bastante bien en este momento. Así que estamos listos para comenzar».

La novia de Za’darius Smith al rescate

No todos estaban contentos con la respuesta de Campbell. La novia de Za’darius Smith, Rapper de Detroit Kash Dolldejó en claro sus pensamientos en las redes sociales.

En Instagram, el rapero Publicó una galería de fotos en un concierto, con su camiseta de los Leones No. 99, en honor a Smith. Su subtítulo era «Hola entrenador», con una ola, «Somos buenos».

Algunos seguidores comentaron, Uno declarado«Solo quiero saber si ha terminado con el fútbol o está buscando un equipo para firmarlo? La temporada está aquí. Tal vez Houston, Dallas, Nueva Inglaterra o Vegas necesitan ayuda».

«Una cosa sobre Kash, su hombre se fue caminando detrás de ella, así es como me gustan las minas, no muy lejos», dijo otro. «Me encanta esto por (muñeca Kash), su hombre literalmente siempre la apoya», dijo otro. «Todos (Smith) tengo que hacer es jugar su papel amando a Kash y sus hijos e ignorando a Tiny T, esa es la única respuesta necesaria, al igual que Ciara y Russel».

«Simplemente la amo a ella y a Z juntos», comentó otro. «Mi papá siempre dijo que mientras un hombre esté haciendo las 3 P que tienes que tomar lo malo con lo bueno. Desde nuestra opinión, definitivamente ‘proporciona, protege y profesa», agregaron. «El diablo siempre está ocupado, no lo dejes ganar».

Entonces, Kash Doll tiene la espalda de su hombre. Ahora, cuando comience la temporada, tal vez Campbell y Holmes finalmente se darán cuenta de que necesitan ayuda, y que Smith podría ser el tipo para hacerlo.