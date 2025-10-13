Dan Campbell de los Lions habla mal del golpe de Brian Branch en el combate cuerpo a cuerpo de los Chiefs después del juego

Había muchas cosas por las que Dan Campbell estaba molesto durante el Leones de Detroit–Jefes de Kansas City juego en la Semana 6. Pero el back defensivo Brian Branch agregó otro elemento a la lista de Campbell justo después del juego.

Las cámaras captaron a Branch dándole un puñetazo al receptor abierto de los Chiefs, JuJu Smith-Schuster, al final del juego. Fútbol del domingo por la noche. Eso provocó una escaramuza entre los dos equipos en el campo inmediatamente después de terminar el juego.

Campbell dejó en claro en su conferencia de prensa posterior al juego que no apoyaba las acciones de Branch después del juego.

“”Déjame empezar con esto” Campbell dijo a los periodistas. «Amo a Brian Branch, pero lo que hizo es imperdonable y no será aceptado aquí. No es lo que hacemos, no es lo que hacemos.

“Le pedí disculpas al entrenador [Andy] Reid y los jefes y [JuJu Smith-]Schuster. Eso no está bien. Eso no es lo que hacemos aquí y no estará bien. Él lo sabe, nuestro equipo lo sabe. Eso no es lo que hacemos”.

Branch le dio su golpe al receptor después de que el receptor de los Chiefs parecía ofrecerle la mano para un apretón de manos después del juego. Branch tampoco aceptó un apretón de manos del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, justo antes del incidente con Smith-Schuster.

Dan Campbell ofrece un mensaje claro sobre Brian Branch Punch

El fútbol puede ser un juego frustrante. Pero claramente, Branch cruzó la línea luego de la derrota de Detroit en Kansas City.

Es raro que los entrenadores en jefe y sus compañeros de equipo no apoyen a los jugadores de su equipo. Pero Branch se había excedido tanto que, francamente, habría sido imperdonable defenderlo.