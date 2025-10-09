Dan Campbell de los Lions critica el informe de ESPN Aidan Hutchinson: «Eso es falso»

Bloqueos bajos a estrellas defensivas como Leones de Detroit corredor de borde Aidan Hutchinson son una realidad en la NFL. El entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, sugirió enfáticamente que, aunque refutaba un informe de ESPN el miércoles, la organización de los Lions se quejó ante la liga por los bloqueos bajos a Hutchinson.

«Eso es falso» Campbell dijo. «Ese es un informe falso. No sé de dónde vino. Nadie de aquí hizo eso nunca. Eso es una tontería».

Campbell, por lo general de modales apacibles, estaba obviamente irritado por la mención del informe, que vino de Adam Schefter de ESPN antes de que los Lions enfrentaran el Cuervos de Baltimore en Fútbol del lunes por la noche el 22 de septiembre.

«El juego se juega de cierta manera, así es como es. No importa si lo estamos haciendo nosotros o alguien más se lo está haciendo a nuestros muchachos. Lo sabemos y jugamos en consecuencia».

Según Schefter, los Lions enviaron un video a la oficina de la liga sobre bloqueos bajos a Hutchinson en las Semanas 1 y 2. Detroit se enfrentó a dos oponentes divisionales en esos juegos: el Empacadores de Green Bay y Osos de chicago.

Hutchinson ha regresado de una fractura de tibia y peroné, que sufrió en octubre de 2024.

«Los Detroit Lions se han dado cuenta y han pedido a la oficina de la liga que supervise las jugadas contra Aidan Hutchinson», dijo Schefter durante la Semana 3 de ESPN. Cuenta regresiva del lunes por la noche, vía SI en Christian Booher de los Leones. «No es que eso lo proteja, pero claramente la gente ha notado algunas de las jugadas, y los Lions quieren que la oficina de la liga también se dé cuenta».

Dan Campbell refuta firmemente el informe de Aidan Hutchinson de ESPN

Claramente, Campbell no quería saber nada del informe de Schefter. El entrenador en jefe de los Lions no esperó a que el periodista del martes terminara su pregunta antes de refutar la historia.

Según Booher, el informe de Schefter durante el programa previo al juego Lions-Ravens fue un tema de conversación importante en ESPN.

«Está saliendo de la fractura de tibia y peroné». Schefter dijo. «Si observas su desempeño en los primeros dos juegos del año, lo que destaca es el hecho de que parece que los oponentes lo han estado menospreciando, hasta el punto de que los Lions han planteado el problema a la oficina de la liga. Si regresas y miras la película del primer juego, observa cómo Green Bay está atacando las piernas de Aidan Hutchinson».

Durante el informe de Schefter, ESPN publicó un par de jugadas destacadas en las que los oponentes bloquearon a Hutchinson por abajo. El analista de ESPN y ex liniero defensivo de la NFL, Marcus Spears, argumentó que no le gustan los bloqueos bajos al liniero.

Pero Spears calificó “el bloque cortado” como una “jugada de fútbol normal”. En pocas palabras, Campbell también lo hizo el martes.

Hutchinson tuvo otro comienzo tremendo

El jugador de 25 años no tuvo un gran primer juego después de una lesión en la Semana 1. Pero desde entonces, ha recuperado la forma que tenía antes de su lesión de 2024.

A lo largo de cinco partidos esta temporada, Hutchinson ha publicado cinco capturas con 12 tacleadas combinadas y 12 golpes al mariscal de campo. También ya empató un récord personal con tres balones sueltos forzados.

Desde principios de 2024, Hutchinson suma 12,5 capturas, 19 golpes de mariscal de campo y cuatro balones sueltos forzados en sólo 10 juegos.

Hutchinson llegó al Pro Bowl en su última temporada completa durante 2023. A su ritmo actual, competirá por un lugar en el equipo All-Pro de la NFL.