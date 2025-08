Dan Buettner se une a Lemonada Media Partners para lanzar un nuevo programa de podcasts

Lemonada Media está agregando «el Y Buettner Podcast ”a su red de podcast; el programa se lanzará el 21 de agosto.

Cada semana, Buettner entrevistará a invitados como Laura Dern, Jeffrey Katzenberg, Simon Sinek, Dr. Daniel Amen, Jillian Turecki y otros. Las discusiones explorarán el viaje del invitado, los hábitos diarios, las ideas y los momentos fundamentales a lo largo de sus vidas que los han ayudado personalmente y profesionalmente.

«A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de conectarme con personas de todo el mundo para entender lo que realmente nos ayuda a vivir vidas más largas y felices», dijo Buettner en un comunicado. «Ahora, con el apoyo de Lemonada y el contenido intuitivo, me siento honrado de llevar esas lecciones a un público aún más amplio. Este programa se trata de compartir formas procesables y respaldadas por la ciencia para agregar años más saludables a su vida, y probablemente no sea lo que piensas».

Los dos primeros episodios de «The Dan Buettner podcast» estarán disponibles en todas las plataformas principales de podcasts, con nuevos episodios que se lanzarán semanalmente. La serie es producida por contenido intuitivo con Lemonada Media que supervisa las ventas de anuncios, el marketing y la distribución.

Jessica Cordova Kramer, CEO de Lemonada Media, dijo: «Dan es una potencia en el mundo de la vida saludable, y estamos muy emocionados de que se unan a la familia Lemonada. Nos encanta cuán accesible, práctico y empoderando su filosofía, y no podemos esperar a compartir estas conversaciones con nuestros oyentes que siempre están simplemente tratando de mejorar sus vidas».

Buettner es el fundador de Blue Zones LLC, una compañía que trabaja en asociación con gobiernos municipales, sistemas hospitalarios y compañías de seguros para implementar ideas en zonas azules para ayudar a las ciudades más saludables. Además, su último libro, «Blue Zones Kitchen: One Pot Meals; 100 recetas para vivir a 100», se lanzará el 2 de septiembre.

Patrick Weiland, presidente de contenido intuitivo, agregó: «El podcasting es el siguiente paso natural para nosotros. Nos permite trabajar con nuevos socios creativos y profundizar las relaciones que siempre han alimentado nuestro éxito. Esto no es solo una inmersión en los dedos de los pies en el audio. Es un nuevo y audaz vertical para nosotros, conformado con la misma ambición creativa y compromiso con la excelencia que estamos aquí.