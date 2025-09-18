Damon Lindelof se compromete a no trabajar con Disney en medio de la suspensión Jimmy Kimmel

Damon Lindelof ha prometido no trabajar con Disney hasta que «Jimmy Kimmel En vivo «se restablece abecedario. ABC propiedad de Disney decidió el miércoles suspender «indefinidamente» El programa de entrevistas nocturno de Jimmy Kimmel sobre la reacción violenta contra los comentarios que el anfitrión hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

«Me sorprendió, entristecí y enfureció por la suspensión de ayer y esperamos que se levantara pronto». escribió lindelofMejor conocido por crear «Lost», que se emitió en ABC durante seis temporadas de 2004 a 2010. «Si no es así, no puedo en un buen trabajo de conciencia para la compañía que lo impuso».

Concluyó la larga leyenda en su publicación de Instagram que decía: «Si estás a punto de encender en mis comentarios, solo pregúntese si sabes la diferencia entre el discurso de odio y una broma. Creo que todavía lo haces».

Lindelof, quien también creó «Watchmen» y «The Leftovers» de HBO, es uno de los primeros nombres principales en Hollywood en suena contra Disney. Más temprano el jueves, el cineasta de «Lo siento molesto», Boots Riley, sugirió que el Directors Guild of America debería imponer una huelga contra los proyectos afiliados a Disney.

«Si DGA tiene sus miembros que no se presenten a ningún espectáculo ABC/Disney/Hulu/Marvel hasta que reinvieran la decisión de Kimmel, revertirán la decisión en cuestión de horas como máximo», El escribió en x. «DGA solo ha salido a la huelga una vez. Fue tan poderoso que solo tomó 19 horas hasta que se cumplieron las demandas».

Uniones de Hollywood, incluido el Writers Guild of America, Sag-Aftra y la Federación Americana de Músicos, Han lanzado todas las declaraciones en apoyo de Kimmel.

«El derecho a decir nuestras mentes y estar en desacuerdo entre ellos, incluso perturbar, incluso, es el corazón de lo que significa ser una gente libre», escribió la WGA en un comunicado. «No se debe negar. No por violencia, no por el abuso del poder gubernamental, ni por actos de cobardía corporativa».

Más por venir …