Dallas Stars firma profundidad hacia adelante

El Estrellas de Dallas están trayendo profundidad adicional al pliegue. Hoy, el club firmó a Nathan Bastian en un contrato de un año y un año a $ 750,000. Bastian anotó 10 puntos en 59 juegos de temporada regular con el Devils de Nueva Jersey La temporada pasada, apareciendo en cinco juegos de postemporada también.

Los Devils seleccionaron a Bastian con la 41ª selección general en el Draft de la NHL 2016. Ha jugado 276 juegos de temporada regular: 264 con los Devils y 12 con el Seattle Kraken.

«Nathan agregará profundidad hacia adelante y una presencia física a nuestra alineación, los cuales serán valiosos para nuestra organización», dijo el gerente general Jim Nill. «Estamos ansiosos por verlo dar el siguiente paso de su carrera con las estrellas y estamos emocionados de darle la bienvenida a Dallas».

Lo que Bastian trae a las estrellas

Bastian es un delantero físico. De pie en seis pies y cuatro pies y con un peso de 205 libras, Bastian aporta un poco de dureza adicional al fondo de las estrellas. Bastian tiene 734 hits desde el comienzo de 2018-19. Lideró a todos los jugadores de los demonios en éxitos durante ese lapso.

Ha grabado más de 100 hits en cuatro de sus últimos seis Temporadas de la NHL, cuarto en éxitos entre su clase de draft. Los únicos jugadores que golpean más que Bastian de su clase son Charlie McAvoy, Matthew Tkachuk y Luke Kunin.

Firmar Bastian le da a las estrellas otra amenaza de profundidad. Bastian no es del tipo que aparecerá en la hoja de puntaje a menudo. Es conocido por los grandes éxitos y la arena. Él es el tipo de jugador que un equipo se encuentra en un papel de verificación durante una carrera profunda en los playoffs. Queda por ver si las estrellas lo emplearán en la alineación inicial del equipo. Podría correr como el 13º delantero del equipo, la primera línea de defensa cuando llegan lesiones.

Dallas listo para un nuevo comienzo

Las estrellas, en la mente de Nill, están a centímetros de su primera Copa Stanley desde 1999. Una de las primeras acciones que tomaron esta temporada baja fue despedir al entrenador en jefe Peter DeBoer.

«Esto fue muy difícil» Dijo Nill. «Te paras aquí y has estado en la tercera ronda tres años seguidos. Para sentarse aquí y tener que tomar esta decisión … pero al final sé lo que tengo que hacer por la organización. Eso no es de respeto a Pete; es un gran entrenador, un buen hombre y lo respeto mucho. Pero al final, tengo que hacer lo que creo que es correcto para que la organización avance».

Poco después, Nill El ex entrenador en jefe recogido Glen Gulutzan Como el próximo entrenador en jefe de las estrellas. «Estamos encantados de nombrar a Glen como entrenador en jefe de las estrellas de Dallas», dijo Nill. «Desde su tiempo anterior en Dallas, Glen ha trabajado incansablemente para establecerse como uno de los entrenadores más respetados de la NHL. Su extensa experiencia de la NHL, tanto como entrenador en jefe y entrenador asistente, habla de su capacidad para innovar y adaptarse al juego moderno, así como a construir relaciones con sus jugadores».

«Glen ha trabajado con algunos de los mejores jugadores del mundo y continuamente encontró formas de maximizar sus habilidades para contribuir al éxito del equipo. Tenemos plena confianza en que él es la persona adecuada para elevar a nuestro equipo al siguiente nivel».