Dallas Cowboys podría intercambiar el esquinero All-Pro All-Pro Trevon Diggs

En términos de equipos de la NFL en 1-1 en este momento, no hay más optimista que el que el Dallas Cowboys.

Los Cowboys pasaron una temporada baja lidiando con un flujo interminable de predicciones de fatalidad y penumbra solo para implementar un equipo que parece, ¿puedes creerlo, algo competente?

Si bien los Cowboys pueden tener una ofensiva que puede intercambiar golpes con cualquier persona en la NFL, el problema para ellos avanzará en el lado defensivo de la pelota. Ahí es donde el coordinador defensivo Matt Eberflus es lo que el Francés sería amablemente llame a los incompetentes.

Si bien toda la defensa para los Cowboys está constantemente en hielo delgado, esos problemas son más pronunciados en la secundaria. Esa unidad se encontró en un destacado foco después de que fueron incendiados para 450 yardas pasantes por un paso más Russell Wilson y el Gigantes de Nueva York en la semana 2.

Si ese tipo de juego continúa y la selección de la tercera ronda de 2025 Revisión de Shavon muestra que puede ser un Starter de la NFL de alto nivel Cuando regresa de una lesión, Bill Barnwell de ESPN cree que eventualmente podría convertir a un jugador como un esquinero All-Pro de $ 97 millones en la NFL Trevon Diggs reemplazable.

«Tenga cuidado con los equipos con nuevos coordinadores a ambos lados de la pelota que entran en la temporada y date cuenta de que tal vez algunos de los jugadores que ya estaban allí no se enfrentan a lo que el nuevo coordinador quiere ejecutar», escribió Barnwell el 19 de septiembre. «La defensa Matt Ebeblus está corriendo en Dallas, por ejemplo, es muy diferente de lo que Mike Zimmer se dirigió a la última temporada y Dan Quinn antes de que se encuentren en el año. Se adapta mejor como una esquina de la zona que uno o más de sus titulares.

Diggs se incendia después de la victoria sobre los gigantes

Vale la pena señalar que los Cowboys realmente ganaron ese juego contra los Gigantes, 40-37 en tiempo extra y gracias en gran parte a una intercepción tardía por seguridad Donovan Wilson.

Diggs fue bajo un escrutinio bastante duro después del juego del analista de ESPN y el ex Mariscal de campo de MVP de la NFL Cam Newton.

«Trevon Diggs, ¿por qué siempre te vemos al final de una jugada realmente larga y desastrosa para tu equipo que es una gran jugada para el otro equipo?» Newton dijo en la primera toma del 15 de septiembre. «La defensa del Pass de Dallas debe abordarse».

A través de los primeros 2 juegos de la temporada regular, Diggs ha sido uno de los peores esquineros de la NFL, Según Pro Football Focus. Su calificación general de 50.7 lo coloca en el 109 de 140 jugadores elegibles en su posición y lidera la NFL en la calificación de pasador de QB permitido (158.3).

Es posible que Dallas no necesite DIGGS por mucho más tiempo

Si Revel realmente puede mostrar que es un titular capaz, los Cowboys podrían ser mejores sin Diggs si pueden encontrar un socio comercial, no hay tarea pequeña considerando que Diggs tiene sufrió lesiones en la temporada en 2 de los últimos 3 años.

Dallas también ha invertido mucho en otro esquinero All-Pro de la NFL, firmando Daron suave a una extensión de contrato de 4 años y $ 90 millones el 31 de agosto.