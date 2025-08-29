Dallas Cowboys llamó a la ‘peor defensiva 2 de profundidad’ de la NFL después del comercio

A raíz de intercambiar el mejor jugador defensivo de la NFL enviando Micah Parsons hacia Packers de Green Bay el 28 de agosto, el Dallas Cowboys Ahora tengo problemas más grandes que solo reemplazar un corredor de NFL All-Pro Edge.

La identidad de su defensa, en gran parte, estaba vinculado a Parsons. Ahora, no tienen identidad. A su vez, también parecen no tener esperanza de ser un equipo competitivo en 2025.

Se creó una situación en la que los Cowboys están mirando una temporada en la que podrían no tener la peor defensa de la NFL … pero van a estar en la carrera.

«Ahora, estamos mirando a un equipo, tal vez fuera de Miami, con los peores defensivos de la liga». Diante Lee del Ringer dijo en «The Ringer NFL Show» después del intercambio. «Estamos hablando de una defensa que ha lidiado con problemas de lesiones para lo que se siente como los últimos cuatro años consecutivos, donde estos muchachos han sido muy atléticos, pueden volar, pero cuando no están obligando a las pérdidas de balón, los equipos pueden dictar los términos … y luego llegan al final de la temporada y estos muchachos no pueden aguantar a nadie que tenga ningún tipo de juego o puede aguantar la protección de pases».

Echaremos un vistazo a exactamente lo mal que estarán los Cowboys en defensa de inmediato: abren la temporada regular en el camino contra el campeón defensor del Super Bowl Filadelfia Eagles el jueves 4 de septiembre.

Cowboys que se ocupan de múltiples problemas de lesiones

Incluso antes del comercio de Parsons, los Cowboys estaban lidiando con problemas de lesiones en defensa que iban a hacer de 2025 una batalla cuesta arriba.

Una de las estrellas de Breakout para la defensa de los Cowboys en 2024, apoyador Overshown de DeMarvionsufrió una lesión catastrófica en la rodilla en la semana 14 y no volverá hasta noviembre o diciembre. Fue la segunda temporada de Overshown que finalizó la rodilla en 3 temporadas.

En la secundaria, el esquinero All-Pro Trevon Diggs También saldrá de su segunda lesión en la rodilla que terminó la temporada en 3 años y casi seguro que no jugará en el primer partido. La selección de la segunda ronda de este año y un potencial iniciador, esquinero Shavon Rive, También está tratando de regresar de un ACL desgarrado sufrido la temporada pasada en East Carolina.

Los vaqueros traen un DT de alto precio en el comercio

Los Cowboys no salieron del comercio de Parsons con las manos vacías.

Obtuvieron un titular defensivo a cambio de envejecimiento, 2 veces tackle defensivo de Pro Bowl Kenny Clarkasí como un par de selecciones de primera ronda. Una de esas selecciones aún podría usarse para traer otra estrella defensiva si, por algún milagro, los Cowboys todavía están en disputa antes de la fecha límite comercial de este año.

El hecho de que los Cowboys se fueron después de que un tackle defensivo en el intercambio habla con otro de sus fracasos: tackle defensivo y selección de primera ronda de 2023 Mazi Smith, que está detrás de Clark en la tabla de profundidad.

También vale la pena señalar que los Cowboys están gastando una tonelada de dinero en el tackle defensivo, lo que nunca es bueno.

Clark debe vencer $ 10.5 millones en 2025 junto con $ 21 millones en 2026. El otro tackle defensivo inicial, OSA OSGOUSe debe ganar $ 22.5 millones esta temporada después de firmar una extensión de contrato de 4 años y $ 80 millones el 4 de marzo.