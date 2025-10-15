Dale Earnhardt Jr revela por qué Denny Hamlin se mantiene leal a Joe Gibbs Racing

En el competitivo ámbito de NASCAR, donde incluso las alianzas más fuertes pueden desmoronarse debido a malos resultados o desacuerdos sobre un contrato, la historia de Denny Hamlin y Carreras de Joe Gibbs (JGR) es una rareza, una amistad genuina basada en la lealtad y el respeto.

“Todo comenzó en el año 2004 cuando un joven piloto llamado JD Gibbs, hijo del miembro del Salón de la Fama Joe Gibbs, vio a un joven piloto compitiendo en la división Late Model de Virginia y convenció a su padre para que le diera una oportunidad”, según Vikrant Damke.

«Después de una sola prueba, Hamlin recibió un contrato de desarrollo y comenzó sus esfuerzos de tiempo completo en la Serie de la Copa en 2005, comenzando con el Toyota No. 11. Dos décadas después, sigue siendo la piedra angular de JGR, prueba de que la fe y la familia aún pueden prosperar en un deporte impulsado por la velocidad y los resultados», afirmó Vikrant Damke.

Dale Earnhardt Jr sobre el secreto del poder de permanencia de Denny Hamlin

El ícono de NASCAR, Dale Earnhardt Jr, recientemente arrojó nueva luz sobre lo que mantiene a Hamlin tan firme en Joe Gibbs Racing. Hablando en su podcast, Dale Earnhardt Jr dijo que el secreto radica en cómo el equipo y el piloto confían completamente el uno en el otro. «El éxito a largo plazo de Denny Hamlin en NASCAR se debe a su asociación duradera con Joe Gibbs Racing». el explicóY agregó que Hamlin ha sido el «activo más confiable» del equipo a través de todos los altibajos.

Hamlin se ha enfrentado a lesiones, cambios de equipo y la rutina mental de la persecución del campeonato, pero a pesar de todo, se ha mantenido concentrado. Dale Earnhardt Jr cree que ese tipo de lealtad se gana, no se regala. «Creo que Denny’s se ganó el derecho de estar en ese auto todo el tiempo que quiera», dijo. «No creo que Joe lo corte antes de tiempo por su desempeño».

A los 43 años, Hamlin ha dicho que planea retirarse después de la temporada 2027, pero Dale Jr. no está convencido de que eso sea definitivo. «Eso podría cambiar dependiendo de su desempeño», señaló, comparando la longevidad de la carrera de Hamlin con leyendas como Bobby Allison, quien corrió competitivamente hasta los 50 años.

Un vínculo que va más allá de la pista

Lo que hace especial la historia de Hamlin no son sólo sus estadísticas; es el vínculo personal que comparte con la familia Gibbs. A lo largo de los años, su relación con Joe Gibbs y el fallecido JD Gibbs se ha convertido en algo parecido a una familia. Hamlin ha dicho a menudo que tiene “dos padres”, su padre biológico y Joe Gibbs, quien ha sido una fuerza guía tanto en las carreras como en la vida.

«JD era mi padre en la carretera, mi padre en la pista. Cuando JD falleció, ahora es más Joe», reflexionó Hamlin. «Las figuras paternas son realmente importantes para mantenerte en el carril de la vida». Cuando JD falleció en 2019 a causa de una enfermedad neurológica, Hamlin lo honró nombrando a su hijo Jameson Drew, apodado JD, en su memoria, un gesto que conmovió profundamente a Joe Gibbs.

Familia, libertad y la fórmula del éxito

En Joe Gibbs Racing, Hamlin ha encontrado un ambiente que le permite ser él mismo. «Aprecio que me permita ser yo», dijo Hamlin sobre Joe Gibbs. «Él nunca me pide que cambie. Lo veo como una familia. Todo lo que tengo se lo debo a la familia Gibbs».

Esa libertad le ha permitido a Hamlin prosperar, acumulando 54 victorias en la Serie de la Copa y tres victorias en las 500 Millas de Daytona, todas bajo la dirección de JGR.

Esta visión de Dale Earnhardt Jr revela una verdad mayor sobre NASCAR: la posibilidad de una lealtad real, incluso en una época en la que el respeto mutuo es una perspectiva exigente. Con el 2025 ya en marcha, cabe la duda de si Hamlin seguirá ahí más allá de los años 2027. Ya que en un deporte donde los motores y los egos tienen prioridad, la historia de Denny Hamlin se destaca para demostrar que la familia es el combustible más potente de todos.