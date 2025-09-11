Dale Earnhardt Jr. llama a conceptos erróneos sobre el dominio del equipo Penske en los playoffs

Dale Earnhardt Jr. ha abordado recientemente y desestimó la noción de que el equipo Espuma tiene una ventaja injusta en el NASCAR playoffs.

A pesar de La racha de Penske de tres títulos consecutivosEarnhardt dice que no se trata de ventajas ocultas o trucos detrás de escena. Se trata de aparecer con el auto más rápido del día que más importa.

Hablando en su Dale Jr. Descargar podcast después Joey Logano encerrado el Serie de copa Junior lo dejó en claro: el formato no le da ninguna ventaja incorporada a Penske ni a nadie más.

«Este formato no se favorece ni se presta a nadie», dijo Earnhardt.

Explicó que el éxito ahora depende de calentarse en el momento correcto. Eso podría frustrar a los fanáticos que quieren que la consistencia de la temporada sea recompensada. Pero Earnhardt lo ve simplemente como funciona el sistema.

Y señaló que incluso La victoria de Logano en Phoenix Raceway. La carrera del Campeonato, no se trataba de impulso de rondas anteriores. Se trataba de llegar perfectamente a la configuración, hacer que el auto No. 22 marcara y ejecutar llamadas de estrategia en negrita desde el cuadro de boxes.

«Él [Logano] Pasó que tenía el buen auto ese día en Phoenix. … Tienes que acreditar al jefe de la tripulación de Joey … hacen el kilometraje de combustible y las cosas diferentes «.

«No quiero estar equivocado aquí, pero recuerde en Las Vegas Motor Speedway, ¿era incluso bueno ese día? Estaba corriendo tan promedio que podría hacer el kilometraje de combustible».

El punto de «promedio en Vegas, imparable en Phoenix» es exactamente el punto, argumentó Earnhardt. Demuestra que el formato no recompensa el dominio de la temporada, recompensa el rendimiento del embrague cuando importa.

Los giros inesperados aún gobiernan los playoffs

Earnhardt también recordó a los fanáticos lo impredecible que es realmente la postemporada. La ejecución del título de Logano 2024 casi terminó mucho antes. Después de una excursión en el Charlotte Motor Speedway RovalEn realidad fue eliminado en la ronda de 12.

Luego vino el giro: el auto de Alex Bowman falló después de la inspección de la carrera, que volvió a meter a Logano en el campo por Ellen J. Horrow de USA Today. Ese solo momento volteó la imagen de los playoffs y le dio otra oportunidad, una que terminó asustando para un campeonato.

Para Earnhardt, ese es el tipo de caos que demuestra que nadie tiene los playoffs «descubiertos». Todo lo que se necesita es una inspección fallida. Una precaución salvaje en el momento equivocado, o una estrategia de combustible arriesgada que de alguna manera vale la pena, y todo el soporte se revuelve.

Es parte de lo que hace que el formato moderno sea enloquecedor y emocionante. Puedes ser mediocre una semana y izar el trofeo al siguiente si todo te rompe. Penske no jugó el sistema, simplemente sobrevivieron mejor que nadie este año.

El mayor debate sobre el formato

El sistema de playoffs en sí ha provocado mucho debate entre los conductores y analistas. Denny Hamlin ha tomado sus disparos a Logano, y Earnhardt ha rechazado la idea de que cualquiera ha desbloqueado una fórmula mágica.

Como lo expresó Earnhardt, el formato ha cambiado: «El formato de campeonato ha cambiado, ya no se trata de ser consistente durante toda la temporada, sino de calentarse en el momento adecuado durante los playoffs». dijo.

Puede que eso no se sienta bien con los tradicionalistas que amaban la rutina de puntos antiguos, pero ahora es el mundo que NASCAR vive ahora. Ganar un campeonato No se trata de ser impecable para 36 carreras, se trata de ser casi perfecto para solo una.