Dalang sádico secuestro Kacab Bank Cempaka Putih, así como el cerebro de romper la cuenta de bumning Bank Bank Rp204 mil millones

Yakarta, Viva – Caso de robo cuenta bancos inactivos o latente Cuenta con una ganancia de Rp204 mil millones Demoled Policía de investigación criminal Existe una conexión con el caso de secuestro sádico del jefe de bumn Bank en Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta.

La policía reveló que había dos nombres involucrados detrás de los dos casos, a saber, Candy Alias ​​Ken y Dwi Hartono. El director de los delitos económicos especiales de la Policía de Investigación Criminal, el general de brigada Helfi Asfi Assegaf, reveló el papel de los dos.

Candy se llama cerebro intelectual o autor intelectual de una cuenta inactiva por valor de cientos de miles de millones de rupias. Candy incluso afirmó ser miembro de la Fuerza de Tarea de la División de Activos que llevaron a cabo los deberes estatales en secreto al reunirse Orilla Otra bumn en West Java con las iniciales ap.

«La red de sindicato de interruptores del banco que afirma ser el grupo de trabajo del agarre de los activos explica el funcionamiento y sus respectivos roles desde la preparación, la ejecución a la etapa recíproca», dijo Helfi, jueves 25 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, Dwi Hartono jugó un papel en el clúster de lavado Dinero. Desbloqueó la cuenta y transfirió fondos jumbo a varias cuentas de refugio.

Además de Candy, Dwi y AP, otros seis sospechosos también fueron nombrados. Son GRH (43) como Gerente de Relaciones al Consumidor (CRM); Luego está Nat (36), que es un ex empleado de un cajero bancario de propiedad estatal. Luego está R (51) que actúa como mediador para encontrar e introducir kacab y recibir el flujo de fondos del crimen. Y TT (38) que reciben y administran el producto del crimen.

Además, existe un papel en la preparación de una cuenta de refugio y recibir dinero del crimen y el Dr. (44) actúa como consultor legal para proteger a los sindicatos de robo bancario y es activo en la planificación de la ejecución de la transferencia de fondos.

Su papel es dar acceso ilegal a la banca central, conectando la red, a canalizar fondos ilícitos. «El clúster de lavado de dinero es el sospechoso de DH que tiene el papel de abrir el bloqueo de la cuenta y mover los fondos bloqueados», dijo Helfi.

Por esta razón, están sujetos al artículo 49 Párrafo 1 Carta A y el párrafo 2 de la ley número 4 de 2023 sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero junto con el artículo 55 del Código Penal con la amenaza de 15 años de prisión y una multa de RP200 mil millones.

Luego, el siguiente artículo impuesto es el artículo 46 Párrafo 1 Jo

También los artículos impuestos son el artículo 82 y el artículo 85 de la ley número 3 de 2011 sobre la transferencia de fondos y el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 5 de la ley número 8 de 2010 sobre los delitos de lavado de dinero (TPPU).

«La amenaza de castigo es de 20 años de prisión y RP20 mil millones», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó, la agencia de investigación penal de la policía mostraba una hoja de efectivo por valor de Rp204 mil millones. Se dice que la pila de dinero jumbo es el resultado del delito en el sindicato de una cuenta bancaria inactiva o sindicato de cuenta latente.

La policía nacional dijo que este caso no era solo un criminal bancario ordinario. Hay un elemento de actos criminales bancarios, ITE, hasta el supuesto lavado de dinero (TPPU).

«En relación con la divulgación del delito bancario o los actos penales de ITE o el lavado de dinero (TPPU)», dijo el jefe de la División de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, el Comisionado de Policía Erdi A. Chaniago, jueves 25 de septiembre de 2025.

El director de la Ley Penal Económica Especial de la Policía de Investigación Penal, el general de brigada Helfi Assegaf, agregó que nueve personas habían sido nombradas como sospechosos. Se les conoce como parte de los sindicatos de delitos bancarios organizados.

«Establezca nueve sospechosos», dijo Helfi.