Dakota Johnson, Splitsville estrellas en matrimonio abierto, posiblemente un pene falso

«Splitsville«Puede ser una comedia romántica, pero Dakota JohnsonEl personaje de Julie no participa en gran parte de la comedia de la película.

«Me gustó interpretar a una mujer realmente infeliz», me dijo Johnson el martes en el estreno de la película en AMC The Grove en Los Ángeles.

«Splitsville» sigue a dos parejas, compuestas por Julie y Paul (Michael Angelo Covino) y Ashley (Adria Arjona) y Carey (Kyle Marvin). Sus vidas comienzan a desmoronarse cuando Ashley y Carey Breakup y se revela que Julie y Paul tienen una relación abierta.

«Me encanta este tono de película», dijo Johnson. «Me encanta la comedia de Mike y Kyle, la forma en que escriben, la forma en que trabajan juntos. Creo que el tema [open relationships] es realmente interesante y controvertido, y creo que la gente tiene mucha curiosidad al respecto ”.

El elenco también incluye a Nicholas Braun, David Castañeda, Charlie Gillespie, Simon Webster, Stephen Adekolu, Tyrone Benskin y OT Fagbenle. Marvin y Covino escribieron el guión, y Johnson se desempeñó como productor con su cofundador de Pictures de Teatime Ro Donnelly.

La estrella de «Sucession» Braun hace un cameo en «Splitsville» como mentalista que actúa en una fiesta de cumpleaños para niños. Dijo que la película lo hizo pensar en relaciones abiertas. «No puedo hacer un matrimonio abierto o una relación abierta», dijo Braun. «Soy demasiado sensible para eso, demasiado celoso. Quiero decir, es brutal lo que les sucede en esta película y son geniales al respecto, pero también no. Pero no pude tolerar eso. Sería tortura. Y se siente mal … es complicado».

El conjunto dirigido por Covino recibió un Ovación de pie de seis minutos en su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes En Mayo. Antes de su debut en la sección de estreno de Cannes, «Splitsville» fue adquirido por Neón.

En una escena muy zumbada, Paul y Carey se meten en una pelea hilarante y que parece una pelea interminable que resulta en paredes, muebles destruidos y más en la hermosa casa del lago moderna de Paul y Julie. La primera mitad de la pelea, en el primer piso de la casa, se realizó en una toma siete veces.

«Era una casa real y la destruimos», me dijo Marvin. «Todos estaban parcheando e intentando imaginarlo [out]… y luego fuimos de inmediato y nos golpeamos «.

Covino agregó: «Destruimos una casa varias veces, por lo que técnicamente dos o tres casas. Era fuertemente coreografiado y ensayado fuertemente. Después de un largo día de exploración y preparación, iríamos a un gimnasio de boulder donde teníamos esteras profundas en las que podíamos caer y simplemente arrojarnos».

El pene de Carey también se ve un par de veces en la película, sobre todo durante un incidente en la secuencia de apertura. Marvin y Covino se negaron juguetonamente a decir si usaban una prótesis. «Sin comentarios», dijo Marvin, riendo. «Creo que la gente tendrá que mirar y ver por sí mismas y tomar una decisión».

El papel protagonista de Johnson en «Splitsville» sigue el reciente éxito de «Materialists», su canción de Celine Rom-com con Pedro Pascal y Chris Evans que ha ganado más $ 75 millones en el mundo en la taquilla. Johnson dijo: «Creo que las comedias románticas son un género increíble, así que me alegro de que estemos teniendo algo de éxito».

«Splitsville» está en teatros seleccionados el 22 de agosto y en todas partes el 5 de septiembre.

Vea más fotos del estreno «Splitsville» a continuación.

