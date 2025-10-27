Dakota Johnson, Nicole Kidman, Angela Bassett

Vogue World se hizo cargo del Lote de Paramount Studios en Los Ángeles el domingo por la noche.

El espectáculo de moda de la revista, titulado oficialmente Vogue World: Hollywood 2025, presentó looks de diseñador inspirados en algunos de los diseñadores de vestuario más famosos de Hollywood.

McQueen, Louis Vuitton, Miu Miu, ALAÏA, Marc Jacobs, Valentino y Balmain se asociaron con las diseñadoras de vestuario Colleen Atwood, Milena Canonero, Ruth E. Carter, Catherine Martin, Arianne Phillips, Sandy Powell, Jacqueline West y Shirley Kurata para un desfile repleto de estrellas.

El desfile de moda fue un pseudo rodaje cinematográfico dirigido por Baz Luhrmann con Nicole Kidman abriendo el desfile siendo dueña de la pasarela con un elegante vestido negro.

Otros modelos famosos incluyeron a Ayo Edebiri, Greta Lee, Jeff Goldblum, sombr, Julia Garner, Jeremy Pope y Tyriq Withers. El espectáculo de 30 minutos culminó con Angela Bassett repitiendo el papel de la reina Ramonda en la franquicia “Black Panther”, luciendo uno de los vestidos que usó en “Black Panther: Wakanda Forever”.

«Eso fue demasiada belleza en un momento dado» Hilary Duff me dijo después de que terminó el espectáculo. «No podía olvidar lo divertido que era. Me daba vergüenza tomar tantas fotos y vídeos. Era hermoso, ligero y divertido. Pensé: ‘¡Quiero subir allí y caminar!'»

Gracie Abrams y Doja Cat actuaron para una lista de invitados que incluía a Miley Cyrus, Cynthia Erivo, Hailey Bieber, Tracee Ellis Ross, Lizzo, Henry Golding, mgk, Demi Lovato, Kathryn Hahn, Viola Davis, Taraji P. Henson, Taika Waititi, Rita Ora, Olivia Munn, Camila Cabello, Jennifer Hudson, Camila Mendes, Chloe Fineman, Mandy Moore y Juliette Lewis.

Benito Skinner y Raquel Sennott Estaban prácticamente rebotando en las paredes del histórico estudio con emoción después del espectáculo. «Fue electrizante. Me encantó. Estaba allí con Graciela Abrams«, dijo Skinner. «Fue fantástico».

Sennott dijo que se “asustó” cuando vio a Edebiri caminando en el programa. “Grité, pero tenía miedo de gritar y distraerme”, dijo. “Luego comencé a gritarle a cada persona y dije: ‘Alguien me dirá si tengo que estar callado’”.



