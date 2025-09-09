Dakota Fanning Madewell Capsule Collection: Shop Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Los cuernos tripulados a rayas, las camisetas blancas para bebés y los jeans de piernas rectas forman una nueva colección de Madewell, diseñada en colaboración con Fanning de Dakota.

La cápsula, inspirada en el enfoque discreto y sin esfuerzo de la moda del actor, ahora está disponible en Madewell.com. La alineación incluye el Dakota Longline Jean recto ($ 178), un jean de pierna recta de mediana altura con una etiqueta personalizada, bolsa de bolsillo y bordados; y el Dakota Perfect Crewneck ($ 65 – $ 75), disponible en rayas blancas, azules, rayas rojas y colores blancos, y cuenta con un sello de cuello personalizado.

«Siempre he creído en mantener las cosas simples», escribió Fanning en una publicación de Instagram el martes por la mañana en promoción de la campaña. «Un jean que he estado buscando, una camiseta que no puedo vivir sin – hecho con @madewell hecho por ti «.

Mientras que Madewell frecuentemente aprovecha los nombres de moda con cara de audacia para campañas y lanzamientos, como un Colección de dos partes con Alexa Chung El año pasado y una cápsula de mezclilla con la estilista famosa Molly Dickson en 2023, Fanning sirve como la mayor celebridad para codiseñar una colección y enfrentar una campaña para la marca. Dicho esto, se ha visto a docenas de celebridades usando la marca con sede en la ciudad de Nueva York a lo largo de los años, con fanáticos de la lista A como Taylor Swift, Katie Holmes, Jennifer Lawrence, Zendaya, Nicole Kidman y más.

Fuera de las colaboraciones de productos, Fanning está listo para protagonizar «Vicioso,» Una película de terror de Bryan Bertino, que se estrenará en el fantástico festival el 19 de septiembre con un lanzamiento posterior en Paramount+ el 10 de octubre. También está programada para Sarah Snook en un Peacock Mystery-thriller Series, «All Her Fault» Fuera el 6 de noviembre.

Compre la edición completa de Madewell de Fanning aquí, y las piezas más destacadas a continuación:

El jean directo de Dakota Longline

La camiseta de cuello de tripulación de Dakota