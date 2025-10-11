Dakota Fanning en la tediosa película de terror de Paramount+

Después de lanzar una franquicia de invasión de hogares con la premisa simple de tres figuras enmascaradas aterrorizando a una pareja en las rocas, el creador de “The Strangers” Bryan Bertino ha mantenido su sensibilidad como guionista y director, creando otras piezas originales de terror sin simpatía. Ahora, el último esfuerzo del director de terror muestra la audacia característica en su imparcialidad.

Titulado genéricamente “Vicioso«, la película ofrece un escenario sobrio (una joven deprimida que está atormentada por alucinaciones) con poca definición de lo que la aflige o por qué. El guionista y director no solicita simpatía por Polly (interpretada por Dakota Fanning) o imponer significado a su sufrimiento. Es una aproximación muy desnuda al horror, totalmente sustentada en una ejecución formal. En otras palabras, corre el riesgo de dejar al público sin nada. Y eso sucede en “Vicious”, que llega al servicio de streaming de Paramount después de haber sido eliminado de la lista de cines del estudio.

Bertino encuentra un amplio motor en Fanning, al menos. La apertura presenta a su personaje resplandeciente con una luz roja, complementado con un monólogo narrado, vagamente escrito pero presentado como una desesperación pura y posiblemente suicida. Está claro que algo la está carcomiendo, y esa impresión permanece en las escenas siguientes, con Polly, encerrada en la temporada navideña, preparándose a medias para una entrevista de trabajo y calmando a su preocupada madre por teléfono.

Estos primeros momentos sombríos crean un ambiente, pero la película está ansiosa por mantener los pies de Polly a fuego. «Vicious» tiene la misma atención dedicada a su protagonista que los clásicos de terror doméstico de Roman Polanski «Repulsion» y «Rosemary’s Baby», pero Bertino tiene un plan de juego más entusiasta. En lugar de hervir gradualmente en la locura, la película sufre alucinaciones febriles de inmediato y rápidamente se agota al intentar mantener el ritmo.

El asunto llega a su fin cuando Polly recibe una caja misteriosa de una anciana encantadora y ronca (Kathryn Hunter, la actual opción para ese tipo de cosas, y con razón). Viene con un reloj de arena que hace tictac y una serie de desafíos vagos: dale a la caja “algo que odies, algo que necesites, algo que ames”. Es una instrucción llena de tecnicismos que obliga a Polly a desenterrar sus traumas más personales. También conduce a algunas partes del cuerpo cortadas y extraños de aspecto sucio, que golpean a Polly en el hombro para asustarla antes de desaparecer.

Todo eso son imágenes de terror familiares y decepcionantes, pero “Vicious” se las arregla con la atmósfera durante un buen rato antes de eso. Una chimenea crepitante arroja un manto opaco sobre la sala de estar de Polly, pero es el único calor en su estupendamente cavernosa casa. La casa parece existir en el fin del universo, hasta el punto de que sorprende cuando Polly corre brevemente a la casa de un vecino en busca de un salvavidas. Pero cuando ese extraño termina poseído en cuestión de minutos, apuñalándose en la cara y enviando a Polly nuevamente al frío, parece que ningún otro acontecimiento hubiera tenido más sentido. No hay ayuda cuando toda la película puede o no desarrollarse dentro de la cabeza de alguien.

Ese credo se reafirma cuando Polly comienza a ser atormentada por visiones de sus seres queridos. Bertino se abstiene estrictamente de dar más detalles sobre su historia personal, un límite autoimpuesto que en última instancia evita que la película se meta en la piel, pero sirve para enfatizar aún más el aislamiento de Polly. Un momento memorable llega temprano, cuando otra llamada entre Polly y su madre se vuelve aterradora mientras la voz en el teléfono se transforma en un ser más insensible y siniestro. Es un truco al que es inteligente volver a “Vicious”, con sus escasos personajes secundarios que ofrecen a Polly un breve calor antes de revelarse como recipientes para el demonio que la persigue. La actuación tensa y ardilla de Fanning cobra vida en estos lugares, con la confianza menguante de Polly y el miedo a la traición dando paso a un autodesprecio herido que se convierte en la mejor impresión duradera de la película.

Pero “Vicious” es más que nada un trabajo adormecedor. Fanning flatlines cuando se deja para una exposición individual mientras Bertino la golpea como una bola de pinball, provocando grandes y fuertes sustos que parecen seguir reiniciándose. Mientras Polly excava las partes más oscuras de sí misma, la película no puede lograr una estructura que coincida con las profundidades de su examen de conciencia. La película deviene en algo inexacto y irreflexivo, sin nada distinto que la vuelva a centrar. No es pecado que el punto sea la crueldad, especialmente en el horror. Pero al menos tienes que acertar tus golpes.

“Vicious” ahora se transmite en Paramount+.