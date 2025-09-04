Dak Prescott y el futuro cambio de vida de Sarah Jane Ramos

Fue una temporada baja increíble para Dallas Cowboys jugador de ataque Dak Prescott y la novia de toda la vida (ahora prometida) Sarah Jane Ramos cuando la pareja celebró el nacimiento de su segundo hijo en mayo de 2025. Prescott y su futura esposa dieron la bienvenida al bebé No. 2 al mundo cuando Aurora Rayne nació el 22 de mayo.

El Cowboys QB1 recurrió a las redes sociales para anunciar la llegada de Aurora.

«¡Gracias Dios!» Prescott dijo en un 31 de mayo, Post de Instagram. «¡Bienvenido, Aurora Rayne! 22 de mayo de 2025. Dios es genial. Te amo @sarahjane y la familia que hemos creado. ♥ ️»



Esto es lo que necesita saber sobre Prescott, su futura esposa y su creciente familia.

La prometida de Dak Prescott Sarah Jane Ramos a Cowboys QB: «No puedo esperar a ser tu esposa»

No se puede ocultar el amor de la pareja, ya que tanto Prescott como Ramos frecuentemente comparten mensajes sinceros entre sí en las redes sociales. En el Día del Padre, Ramos publicó una foto de la pareja con su adorable familia.

«Daddy and His Girls💞», señaló Ramos en un 15 de junio, Mensaje de Instagram. «No estoy seguro de cómo tuvimos tanta suerte, pero Lord sabe que estoy siempre agradecido 🙏 @_4dak feliz día del padre mi amor!»



Un poco más de un mes después, Ramos publicó un mensaje de cumpleaños sincero a Prescott. Ramos señaló que «no puede esperar a ser su esposa».

«Feliz cumpleaños a mi persona», señaló Ramos en el 29 de julio, Mensaje en las redes sociales. «Lo mejor en todas las formas posibles. No podría amarte más y no puedo esperar a ser tu esposa.»

La futura esposa de Dak Prescott, Sarah Jane, es especialista en vinos y licores certificados

Además de ser madre y animar a los Cowboys, Ramos tiene una serie de intereses. El tampa-nativo ama el golf y es especialista en vinos y licores certificado.



«Nacida en Tampa y orgullosa, Sarah Jane es nativa de quinta generación con raíces profundas y grandes ambiciones». Detalles del sitio web de Ramos. “Mamá a Baby MJ y su prometido a Dak Prescott, mariscal de campo de los Dallas Cowboys, es una entusiasta del vino, experta en hospitalidad y especialista en vinos y licores certificados.

«Su carrera comenzó en Miami con Southern Glazers, lo que llevó a trabajar con algunas de las principales marcas del mundo. Apasionada por la salud y la aptitud física, el amor de Sarah por el golf comenzó a los 8 años, convirtiendo el curso en su santuario. Ahora con sede en Dallas, se trata de empoderar a las mujeres y vivir la vida con el propósito».

Dak Prescott propuso a la novia de toda la vida Sarah Jane en el campo de golf

Dada la pasión de Ramos por el golf, Prescott propuso en el campo en octubre de 2024. La pareja aún no ha anunciado una fecha de boda, pero algo nos dice que no será durante la temporada de fútbol dado el trabajo de día de Prescott.

Prescott usó una pelota de golf falsa como anillo inicial antes de actualizar al anillo de compromiso real.

«Configurarlo [the proposal] con un par de amigos «, Prescott detallado el 25 de octubre de 2024, por arquero Todd de ESPN. «No tenía idea. Es una gran golfista, pensó que íbamos al golf. Le dije que teníamos toda la vida para el golf. Golf otro día.

«… lo dejé caer y ella casi lo golpeó. [I said] esperar. Me alegro de que dijo que sí y solo súper, súper bendecido y feliz y agradecido por esta familia que comencé «.