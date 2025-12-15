Dak Prescott no se detiene ante los vikingos después de la derrota de los Cowboys

El Vikingos de Minnesota obtuvo una victoria como visitante por 34-26 contra vaqueros de dallas el 14 de diciembre en el AT&T Stadium. Aun así, el resultado llegó con emociones encontradas, ya que Minnesota ya había sido derrotado fuera de la contienda por los playoffs antes del inicio.

Incluso después de que las lesiones afectaran la unidad defensiva durante todo el juego, los Vikings se mantuvieron resistentes. La defensiva permitió algunas yardas, pero se endureció en puntos clave, lo que obligó a los Cowboys a conformarse con goles de campo y limitó a Dallas a dos anotaciones en cinco viajes a la zona roja.

Después del concurso, el mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, habló con los periodistas. discutir lo que hicieron los vikingos para frustrar a Dallas ofensivamente.

«El [Cover 0] de lo que hablamos durante toda la semana apareció mucho «. Prescott dijo a los periodistas. «No tuvimos una respuesta lo suficientemente buena, y cuando no tienes una respuesta lo suficientemente buena para eso, especialmente contra Florida, lo verás una y otra vez. Eso es lo que pasó.

«Hicieron un gran trabajo atrás, jugando con visión. Fue difícil llegar hasta los golpeadores, los normal [Cover 0] batidores cuando juegan al hombre. No estaban simplemente mirando el hombre, estaban mirando al mariscal de campo.

«Ellos pudieron recuperarse cuando lo lanzas por debajo, y no tienes tiempo para pasarlos; hicieron un buen trabajo, nos mantuvieron firmes y no nos adaptamos lo suficientemente rápido ni se nos ocurrió algo lo suficientemente bueno como para asustarlos. Lo vimos durante todo el juego».

Los vikingos causaron lesiones a jugadores clave

Con Dallas limitado, Minnesota aprovechó la ofensiva, convirtiendo tres de cuatro oportunidades en la zona roja. El grupo de Brian Flores entregó la jugada definitoria de visita, deteniendo Malik Davis en cuarta y 7, después de una recepción corta, inicialmente se decretó un primer intento antes de que la repetición anulara la decisión.

Más tarde, Aarón Jones acumuló 4 yardas en un crucial cuarto y 1, preparando el gol de campo de 53 yardas de Will Reichard con 1:08 por jugarse. El desafío de Dallas en la carrera de 16 yardas de Jones, alegando que estaba caído antes de que saliera el balón para un primer intentoNo tuvo éxito, sellando la victoria.

Después del partido, el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, proporcionó un resumen actualizado de las lesiones que involucran a varios importante colaboradores, entre ellos Jonathan Greenard, Javon HargraveIsaiah Rodgers y Brian O’Neill.

«Hargrave, lo llamamos lesión en el muslo. Necesitaremos hacerle una resonancia magnética y ver dónde se encuentra». O’Connell dijo a los periodistas después del juego. «Brian O’Neill, pie, le harán una resonancia magnética, pero no he recibido mucha más información al respecto. Luego, Jonathan Greenard agravó un poco su hombro allí. Obviamente tendremos que echarle un vistazo. Luego, Isaiah Rodgers con el codo tarde».

El mariscal de campo de los Vikings, JJ McCarthy, está ganando más confianza

Además, J.J. McCarthy realizó otra gran actuación, aumentando su confianza aún más lejos. El mariscal de campo de segundo año de los Vikings anotó tres touchdowns, lanzando para dos y corriendo en uno.

Completó 15 de 24 pases para 250 yardas, a pesar de una intercepción en su primer intento, un tiro inclinado que el tackle defensivo Quinnen Williams recogido.

Ambos pases de touchdown fueron para Jalen Nailormientras que McCarthy agregó un puntaje por tierra en un inteligente contrabando desde la yarda 1 en cuarta y gol, evadiendo a los defensores mientras avanzaba hacia la zona de anotación. Ya son dos semanas consecutivas en las que la estrella de los Vikings parece estar superando la adversidad que enfrentó esta temporada.