Dak Prescott: Los fracasos de los Cowboys son ‘frustrantes’ después de la derrota de la semana 6

Para el vaquerosLa historia de la temporada 2025 continúa desarrollándose de una manera familiar, con el equipo jugando una ofensiva buena y limpia (han pasado tres semanas sin pérdidas de balón) combinada con una defensa deficiente, una combinación que les da la oportunidad de mantenerse al día con cualquiera en la liga y de perder contra cualquiera en la liga. Cuando se le preguntó, después de la derrota de los Cowboys por 30-27 ante los panteras en la Semana 6, si la noción de que los Cowboys necesitan ser perfectos ofensivamente para ganar se está volviendo «desmoralizante», el mariscal de campo estrella Dak Prescott no llegaría tan lejos.

¿Pero frustrante? Él lo concedió.

«No diría que es desmoralizante, pero definitivamente diría que es frustrante», dijo Prescott. «Bien, incluso la última vez que tuvimos el balón, probablemente no fue nuestra mejor serie del juego, aparte de los tres y fuera para comenzar el juego. En un punto crucial como ese, simplemente no podemos hacer eso. Además de eso, ser la última vez que tocamos el balón. Lo hace frustrante».

Los vaqueros no pudieron sacar a los Panthers del campo

De hecho, los Cowboys tomaron una ventaja de 24-20 en el último cuarto después de que Prescott encontró a George Pickens para un touchdown al final del tercer cuarto. Pero los Cowboys D permitieron una serie de 10 jugadas para un touchdown de Carolina para seguir eso y retomar la ventaja.

Prescott llevó a Dallas hasta la yarda 8 de los Panthers para un primero y gol, pero un centro fallido y dos incompletos llevaron a un gol de campo que empató el marcador 27-27.

Pero dos cosas frustraron más a Prescott. La ofensiva recuperó el balón en una excelente posición de campo (su propia 46) con 8:18 por jugar, pero Dallas hizo tres y out y despejó. A pesar de comenzar por su cuenta 14 con 6:07 restantes, los Panthers masticaron metódicamente el reloj con una serie de 16 jugadas que condujo al gol de campo de 33 yardas de la victoria cuando el tiempo expiraba.

Dak Prescott: ‘Así es la NFL’

El hecho de que los Cowboys no pudieron recuperar el balón y permitieron que los Panthers controlaran una parte tan crítica del juego dice mucho sobre dónde se ubica la defensa en este punto de la temporada.

«Esa es la NFL» Prescott dijo. «Uno confía en que los muchachos van a poder detenerlos. Desafortunadamente, recibimos una llamada de PI en tercer intento y después de eso, se comieron el tiempo, siguieron corriendo el balón. E hicieron un buen trabajo. Ganaron el último cuarto, y así es la NFL».

Con 2-3-1, los Cowboys pueden consolarse un poco con la idea de que sólo una de sus tres derrotas ha sido por paliza, cuando perdieron, 31-14, en la Semana 3 ante los Bears. Aparte de eso, ha sido una derrota por cuatro puntos ante los Eagles y una derrota por gol de campo ante Carolina.

Los vaqueros necesitan abrirse paso con victorias

Pero Prescott dice que tendrán que dejar de depender de esa rutina de estar cerca pero sin fumar.

«Tenemos un buen equipo que está sucio. Tenemos que encontrar una manera de ganar estos juegos», dijo Prescott. «Esa es la grieta que falta en la armadura en este momento, ya sea el juego empatado o este juego, tenemos que encontrar formas de ganar juegos. Si hacemos eso, nos sentiremos muy diferentes en el vestuario.

«La realidad es, ¿el equipo es diferente (cuando gana o pierde juegos cerrados)? En realidad no. Pero te sientes mucho mejor, estás ganando confianza y obtienes esa confianza, que te permite sentirte más seguro al final de los juegos, sabiendo que puedes decir y creyendo que puedes salir adelante».