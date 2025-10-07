Dak Prescott de los Cowboys comparte una fuerte historia sobre joven

El Dallas Cowboys han necesitado algunos jugadores diferentes para dar un paso adelante en momentos importantes para ellos a lo largo de las primeras etapas de la campaña, y eso estuvo en exhibición en su victoria de la Semana 5 contra la Jets de Nueva York en el estadio MetLife en Nueva Jersey.

Receptor abierto Ryan Flournoy, un joven de 25 años que no ha tenido mucha suerte en el NFLTenía su mejor juego hasta ahora. El recipiente terminó con 114 yardas en seis recepciones, incluida una captura de 46 yardas.

Si bien Flournoy podría ser desconocido para el fanático informal de los no cowboys, solo muestra el tipo de trabajo que realiza detrás de escena. Una selección de sexta ronda del Vaqueros En el draft de la NFL de 2024, el mariscal de campo Dak Prescott no ha tenido nada más que elogios para él.

Tenía algunas palabras muy amables para él después del Vaqueros‘Gana el domingo.

«Sabes, volviendo a esos viajes de Atlanta y solo esos tiempos de temporada baja, solo pasando tiempo juntos y conociendo a alguien, ese tipo tiene lo que un viejo entrenador solía decir: sh-t en su cuello. Él quiere ser grande. Cada oportunidad y responsabilidad, quiere aprovechar al máximo, y creo que esta noche era un ejemplo de eso, de él que lo tomó y aprovechar cada juego que se produjo en su camino», «,», «,», «,», creo Dijopor el equipo.

¿Puede Ryan Flournoy ser un jugador para los Cowboys?

Flournoy entiende que todas las oportunidades deben ser incautadas si quiere continuar asegurándolas para el Dallas Cowboys. La dura realidad de la situación es que para que sea el jugador que busca estar en esta liga, tiene que aprovechar al máximo cada oportunidad que tenga.

El domingo fue la oportunidad perfecta para eso y, con suerte, por su bien, obtendrá más oportunidades en el futuro.

«Hombre, es tan dulce, hombre», dijo.

«Es difícil, pero, ya sabes, tienes que hacer que la comida se cocine». Flournoy dijo de esperar su turno. «Sabía que una vez que tuve mi oportunidad, tengo que correr con ella. Solo tenía que quedarme paciente, honestamente».

¿Ryan Flournoy aprovechará su oportunidad?

Pero mientras Flournoy jugó mejor contra el Jets de Nueva York De lo que tiene contra cualquier otro equipo en la NFL, este tiene que ser el comienzo de él haciendo algo especial para los Dallas Cowboys.

Se espera que Ceedee Lamb regrese para el Vaqueros En las próximas dos semanas, las oportunidades disminuirán. Aún así, está teniendo más y más oportunidades, y si continúa jugando como lo hizo el domingo, tendrá que seguir siendo humilde, concentrarse en las cosas correctas y hacer jugadas cuando más importa.

Lo ha hecho hasta ahora, y como Prescott le dio, es necesario elogios.

«Juego para el Señor», dijo un humilde Flournoy. «Eso es todo lo que hago, solo una multitud de un solo hombre. Simplemente salgo y toco y muestro mi talento que me regaló, seguro».

«Hombre, todo gloria a Dios, ante todo», agregó Flournoy. «Sin él, ni siquiera estaría aquí y tendría la oportunidad de salir y hacer lo que amo, hombre. Es especial, ¿sabes? Y la forma en que juego, juego para él. Es en Colosenses 3: 2 que en lo que hagas, trabajes con todo tu corazón, y que estás trabajando para el Señor, no para los hombres.