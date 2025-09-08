Daisy Ridley Thriller We Bury the Dead compró por Signature para Reino Unido

«Bury the Dead», el próximo thriller zombie post-apocalíptico protagonizando Daisy Ridleyha encontrado un hogar en el Reino Unido e Irlanda.

La película, escrita y dirigida por Zak Hilditch («1922»), ha sido adquirida por Entretenimiento de la firma de Neón internacional. A principios de este año, Vértigo compró los derechos de América del Norte.

El thriller de supervivencia sigue a Ava, una mujer desesperada cuyo esposo está desaparecido después de un experimento militar catastrófico. Con la esperanza de encontrarlo vivo, Ava se une a una «unidad de recuperación del cuerpo», pero su búsqueda da un giro escalofriante cuando los cadáveres que está enterrando comienzan a mostrar signos de vida. Junto a Ridley, la estrella de cine Brenton Thwaites («Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales»), Mark Coles Smith («Last Cab to Darwin») y Matt Whelan («Narcos»).

La característica es producida por Anna-Nora Bernstein («Nuestro héroe», «Balthazar»), Ross M. Dinerstein («Jiro Dreams of Sushi»), Mark Fasano («Land of Bad»), Joshua Harris («Mary»), Kelvin Munro («I Am Mother») y Grant Sputore («Legado»). El acuerdo se negoció entre la directora comercial de Signature Elizabeth Williams y la presidenta de ventas y distribución internacionales de Neono International, Kristen Figeroid.

«‘We Bury the Dead’ fue inmediatamente atractivo gracias a su género comercial, excelentes actuaciones y valores de producción de calidad», dijo Williams. «Estamos encantados de estar trabajando con Neon para llevarlo al público del Reino Unido e irlandés y con Daisy Ridley una vez más después de nuestro éxito con ‘Magpie’ el año pasado».

Se agregó Figeroid: «La firma sigue siendo un socio de confianza para nosotros en el Reino Unido, y estamos entusiasmados de ver cómo su equipo trae esta película al público del Reino Unido».