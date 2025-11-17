Daisy Ridley dirigirá el thriller de acción El buen samaritano de Pierre Morel

Margarita Ridley está listo para tomar el liderazgo en el próximo thriller de acción “The Good Samaritan” del director de “Taken” y “Peppermint” Pedro Morel.

Grupo de cine de las tierras altas se encargan de las ventas internacionales de la película, con CAA Media Finance y UTA Independent Film Group representando conjuntamente los derechos nacionales de EE. UU. La producción comenzará en la primavera de 2026 en Brisbane, Australia, en Gold Coast.

La película, basada en un guión original del guionista de “Rambo: First Blood” Matthew Ian Cirulnick, ve a Ridley, estrella de “Star Wars” y “The Young Woman and the Sea”, interpretando a la exitosa empresaria Dra. Rosalind Carver. Junto con su marido Mark, rescata a un hombre herido que está a la deriva frente a la costa de Indonesia, creyendo que está salvando una vida, no entrando en una conspiración mortal. En cuestión de horas, su yate desaparece, Matt es secuestrado y el paraíso se convierte en una trampa. Perseguida por piratas y encarcelada por funcionarios corruptos, la única esperanza de Rosalind reside en Sean Fuller, un contratista militar privado cuyos motivos son tan misteriosos como su pasado. Juntos, deberán navegar por un laberinto de engaño y violencia en una tierra donde no se puede confiar en nadie.

“The Good Samaritan” está producida por Mark Canton (“300”, “Power”, “Den of Thieves”) y Dorothy Canton (“Arthur The King”, “Power”) de Canton Entertainment, Oakhurst Pictures (“Canary Black”, “Hotel Tehran”), Renee Tab (“Freelance”, “Sound of Freedom”) de Sentient Entertainment y David Hopwood (“Den of Thieves”). Los productores ejecutivos incluyen a Morel, Matthew Ian Cirulnick, Ryan Winterstern y Delphine Perrier y Arianne Fraser de Highland Film Group, con Karley Ferlic de Canton Entertainment como coproductora.

«Lo que me encanta de la escritura de Matt es el crudo realismo de los personajes y su intensa situación, elevada por la colisión hitchcockiana y noir de dos almas dañadas de mundos opuestos», dijo Morel. «Daisy exuda una inteligencia palpable y aplomo bajo presión; verla navegar en un mundo extraño donde cada elemento, la naturaleza, las personas e incluso el destino parecen estar en su contra será emocionante. Estoy emocionado de que el elenco se una. Va a ser muy divertido».

Arianne Fraser, directora ejecutiva de Highland Film Group, añadió: «Qué emoción colaborar con un director del calibre de Pierre Morel, que se encuentra entre los mejores directores de acción del mundo. La perspectiva de trabajar con Daisy Ridley en este thriller de acción de alto riesgo, donde su personaje supera todos los límites, realmente nos llena de energía».

«Las estrellas se han alineado y estoy absolutamente encantado de trabajar con el experto en acción Pierre Morel y la brillante Daisy Ridley en este complejo y electrizante thriller», dijo Mark Canton. «El buen samaritano es una historia tan inteligente y fascinante y no podemos esperar a que las cámaras graben este fantástico proyecto».