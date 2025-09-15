Daisy Ridley, Ambika Mod Set for Pride & Prejudice Table Leer para Gaza

Mod de Ambika, Daisy Ridley y Morfydd Clark se encuentran entre los nombres que participan en una tabla especializada especial de «Orgullo y prejuicio» en Londres para recaudar dinero para ayuda médica para los palestinos.

El evento está organizando el Cinema para Gaza Group, que el año pasado ayudó a recaudar más de £ 250,000 ($ 316,00) para la organización benéfica a través de una subasta de artículos y experiencias personales de nombres como Josh O’Connor, Tilda Swinton y Jonathan Glazer.

La lectura de la mesa será presentada por Nish Kumer y se llevará a cabo el 12 de octubre en el Troxy en el este de Londres. Junto con Mod, Ridley y Clark, otros involucrados incluyen a Jameela Jamil, Susan Wokoma, Mawaan Rizwan, Priya Kansara, Amar Chadha-Patel, Jeff Mirza, Shazia Mirza y ​​Asim Chaudhry. Se anunciarán más nombres para lo que se describe como un «tributo divertido e imaginativo a la historia duradera de Austen», dirigida por el creador de «We Are Lady Parts» Nida Manzoor.

«Es el 250 aniversario del nacimiento de Austen mientras levantamos el telón de un hombre soltero con una gran fortuna en falta de esposa», se lee en la descripción. «Enrole para presenciar al desprevenido Sr. Bingley con la familia Bennett, mientras Darcy se pone el pie en la boca cada vez que se encuentra con los molestos e intrigantes Elizabeth Bennett. Disfruta de ingenio, algunos de primera categoría, y los fines felices y duros y duros finales».

Según Cinema para Gaza, «cada centavo recaudado en la noche irá directamente a la ayuda médica para el trabajo que salva vidas de Palestina, incluidos sus policlínicos en Gaza, que continúa operando a pesar del bombardeo de Israel, el asedio y las órdenes de desplazamiento forzados». Afirmó que la clínica ha estado apoyando a cientos de pacientes por día, proporcionando atención médica vital, como apoyo psicosocial, fisioterapia y medicamentos para afecciones crónicas.